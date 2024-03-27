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Doğalgaz faturasında adı soyadı yazan PTT'ye koşsun! Nakit ödeme piyangosu çıktı

Devlet doğalgaz faturasını ödemekte zorluk çeken vatandaşlara yönelik yardım programı başlatıldı. Bu finansman programının amacı, doğal gaz üretimi sağlayarak düşük gelirli hanelere ekonomik rahatlama sağlamaktır.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 16:14
Doğalgaz faturasında adı soyadı yazan PTT'ye koşsun! Nakit ödeme piyangosu çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz gün doğalgaz desteğine başlanacağını ve ihtiyaç sahibi ailelere büyük miktarda ödeme yapılacağını duyurdu. Açıklamada doğalgaz faturası ile PTT şubesine giden ihtiyaç sahiplerinin ödemelerini alabilecekleri belirtildi.

Düzenli Doğal Gaz Tüketimi Desteği

Vatandaşların doğalgaz üretiminden faydalanabilmesi için e-devlet üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Başvuru yapıldıktan sonra yararlanıcılara düzenli destek ödemeleri verilecektir. Bu süreç ise dar gelirli hanelerin doğal gaz faturalarını ödemelerini kolaylaştırıyor.

Doğalgaz faturasında adı soyadı yazan PTT'ye koşsun

Doğalgaz Desteğinden Faydalanma Koşulları

Doğal gaz desteğinden faydalanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu kriterler arasında TC vatandaşı olmak, doğalgaz arzı olan bir bölgede ikamet etmek ve ev adresinizde konut doğalgaz sözleşmesinin bulunması yer alıyor. Bu şartları karşılayan vatandaşlar finansman programından yararlanabiliyor.

PTT Üzerinden Ödeme

Doğalgaz üretimine ilişkin ödemeler PTT şubelerinden yapılabilmektedir. Bu, uygun ailelerin ödeme yapmasını kolaylaştırır. Bu uygulama doğalgaz faturasını ödemekte zorluk çeken vatandaşlar için oldukça faydalı.

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Doğalgaz faturasında adı soyadı yazan PTT'ye koşsun! Nakit ödeme piyangosu çıktı

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