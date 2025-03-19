Dolar/TL 36,74 Seviyesinde Yükseliş Kaydediyor

Dolar/TL, 36,74 seviyesinde işlem görmekte; ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi piyasalardaki dalgalanma sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:40
Dolar/TL 36,74 Seviyesinde Yükseliş Kaydediyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 36,7440 seviyesinden işlem görmekte. Dün de yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın %0,1 üzerinde 36,6875'ten tamamlamıştı.

Bugün saat 09.30 itibarıyla, dolar/TL %0,2 artışla 36,7440 seviyesinde işlem görmekte. Aynı dakikalarda avro/TL %0,1 değer kazancı ile 40,1920'den, sterlin/TL ise %0,1 azalışla 47,7260'dan satılmakta.

Dolar endeksi ise %0,1 artışla 103,4 seviyesinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesiyle birlikte, varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediği gözlemleniyor. Gözler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed)'nın alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Trump'ın, ülkenin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelerin ve bu ülkelerden gelen misillemelerin, jeopolitik risklerin sürdüğü bu dönemde risk algısını artırdığı belirtiliyor. Ticaret savaşlarıyla birlikte ABD'de enflasyonist baskıların artabileceğine yönelik endişeler, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, yatırımcılar için önemli bir odak noktası olacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Powell'ın sözlü yönlendirmelerinin piyasalara etkisi bekleniyor.

Analistler, yurt içindeki veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Avro Bölgesi enflasyon verilerinin piyasalar için önemli olacağını ifade ediyor. Teknik analizler ise dolar endeksinde 104'ün direnç, 103 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını vurguluyor.

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