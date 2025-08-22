Dolar/TL 41,01'den İşlem Görüyor — Powell'ın Jackson Hole Konuşması İzleniyor

Dolar/TL 41,0120 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,0120 seviyesinden işlem görüyor. Dün dar bantta hareket eden kur, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,9320'den tamamlamıştı.

Piyasa Verileri

Bugün saat 09.40 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 41,0120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL 47,5630'dan yüzde 0,2 azalışla, sterlin/TL 55,0410'dan ise yatay seyirle satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.

Powell ve Fed Beklentileri

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma yatırımcıların odak noktasında. Yatırımcılar, Powell'ın sözlü yönlendirmelerinde bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin net mesajlar vermesini bekliyor; açıklamalardan Fed'in projeksiyonlarına dair daha fazla ipucu alınması öngörülüyor.

Powell'ın konuşması öncesinde Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, yarın para politikası kararı alacak olsalar faiz oranlarının düşürülmesini desteklemeyeceğini ifade etti. Fed Yönetim Kurulu üyesi Austan Goolsbee ise ekonomiden gelen verilerin çelişkili sinyaller verdiğini belirterek, enflasyon verilerinin beklentiler açısından "pek iyi" olmadığını ve Fed'in hala yeni verileri değerlendirmek için zamanı olduğunu vurguladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Powell'ın konuşması öncesi eylül toplantısında Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 75'e gerilediğini gösterirken, yıl sonuna kadar toplamda iki indirim beklentisi korunuyor.