Dolar/TL 41,57'de Seyrediyor — Piyasalar Fed ve ABD Verilerini Bekliyor

Dolar/TL 41,5730'da yatay seyrediyor

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 41,5730 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 41,5750'den tamamladı.

Piyasa verileri

Bugün saat 09.40 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışın hemen altında 41,5730'dan işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 değer kazancıyla 48,7770'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,2 primle 55,9180'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Fed beklentileri ve ABD verileri

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılabilecek faiz indirimine yönelik beklentiler gücünü korurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı tarifelerin ekonomik etkilerine ilişkin soru işaretleri sürüyor.

Ülkede çekirdek kişisel tüketim harcamalarının beklentilere paralel gelmesinin ardından, Fed'in soğuma sinyali veren iş gücü piyasasını desteklemek amacıyla ekim ayında da faiz indirimine gideceğine yönelik tahminler güçlü kalmaya devam ediyor.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi; bu artış, son 5 ayın en hızlı artışı olarak kaydedildi. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aynı ayda yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı.

İleriye dönük riskler

Bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisinin, Fed'in yol haritasına ilişkin daha fazla ışık tutması ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yakından takip ediliyor.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, işsizlik ve enflasyonun Banka'nın hedeflerinden uzaklaşmış olmasına rağmen her iki cephede de daha fazla bozulma riskini sınırlı gördüğünü ifade etti.

Ayrıca ABD'de kongre üyeleri, bütçe konusunda anlaşmaya varılamaması halinde bugün ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmeyi planlıyor. Bütçe uzlaşmazlığı ve hükümetin kapanması durumunda, tarım dışı istihdam verisinin bu hafta açıklanmayabileceğine dair riskler bulunuyor.