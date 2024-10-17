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Dolar/TL Güncel Durumu ve Piyasa Beklentileri

Dolar/TL, 34,19 seviyesinden işlem görmekte; piyasalarda gözler TCMB ve ECB faiz kararlarına çevrildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:52
Dolar/TL Güncel Durumu ve Piyasa Beklentileri

Dolar/TL Güncel Seviyeleri

Dolar/TL, günün başlangıcında yatay bir seyir izleyerek 34,1910 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün düşüş eğiliminde hareket eden Dolar/TL, %0,1 azalarak günü 34,1720 seviyesinde tamamladı.

Piyasa Analizleri

Bugün saat 09:40 itibarıyla Dolar/TL %0,1 artış göstererek 34,1910'dan işlem görmekte. Aynı dakikalarda Avro/TL %0,2 artışla 37,2280, Sterlin/TL ise yatay seyrini koruyarak 44,4230'dan işlem görüyor.

Küresel Piyasalarda Beklentiler

Dolar endeksi, şu an itibarıyla %0,1 artışla 103,6 seviyelerinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, başta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir hakim. Bu gelişmelerle birlikte, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrilmiş durumda.

Sıkı Para Politikası ve Ekonomik Beklentiler

Dünya genelinde devam eden sıkı para politikalarının sonuna yaklaşılırken, gelecek dönemde resesyon riski gündemde kalmaya devam ediyor. Analistler, TCMB ve ECB'nin para politikası kararlarının yanı sıra teknik açıdan dolar endeksinde 104 seviyesinin direnç, 102,5 seviyesinin ise destek noktası olarak öne çıktığını belirtiyorlar.

TCMB Beklentileri

AA Finans tarafından yapılan beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin ekim ayı toplantısında politika faizini %50 seviyesinde sabit bırakmasını öngörüyor. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyan değeri ise %47,50 olarak hesaplandı.

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