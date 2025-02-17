Döviz Kurları Güncel Durumu: İstanbul ve Ankara'da Fiyatlar

Döviz Kurları Güncel Fiyatları
Serbest piyasada döviz alım satımı hakkında merak edilen son veriler, Cuma ve bugün itibarıyla güncellendi. İstanbul ve Ankara'da döviz türlerinin alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
İSTANBUL
|Döviz Türü
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|36,2160
|36,2170
|36,2300
|36,2310
|Avro
|38,0140
|38,0150
|37,9620
|37,9630
|Sterlin
|45,6700
|45,6800
|45,6400
|45,6500
|İsviçre Frangı
|40,3100
|40,3200
|40,2050
|40,2150
ANKARA
|Döviz Türü
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|36,1860
|36,2660
|36,2000
|36,2800
|Avro
|37,9740
|38,0540
|37,9220
|38,0020
|Sterlin
|45,6100
|45,8200
|45,5800
|45,7900
Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarken, ekonomi üzerindeki etkileri de dikkatle izlenmektedir.