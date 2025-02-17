Döviz Kurları Güncel Durumu: İstanbul ve Ankara'da Fiyatlar

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

Serbest piyasada döviz alım satımı hakkında merak edilen son veriler, Cuma ve bugün itibarıyla güncellendi. İstanbul ve Ankara'da döviz türlerinin alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:

İSTANBUL

Döviz Türü Cuma Alış Cuma Satış Bugün Alış Bugün Satış ABD Doları 36,2160 36,2170 36,2300 36,2310 Avro 38,0140 38,0150 37,9620 37,9630 Sterlin 45,6700 45,6800 45,6400 45,6500 İsviçre Frangı 40,3100 40,3200 40,2050 40,2150

ANKARA

Döviz Türü Cuma Alış Cuma Satış Bugün Alış Bugün Satış ABD Doları 36,1860 36,2660 36,2000 36,2800 Avro 37,9740 38,0540 37,9220 38,0020 Sterlin 45,6100 45,8200 45,5800 45,7900

Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarken, ekonomi üzerindeki etkileri de dikkatle izlenmektedir.