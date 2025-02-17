Döviz Kurları Güncel Durumu: İstanbul ve Ankara'da Fiyatlar

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarındaki güncel alış ve satış fiyatları açıklandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:21
Döviz Kurları Güncel Durumu: İstanbul ve Ankara'da Fiyatlar

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

Serbest piyasada döviz alım satımı hakkında merak edilen son veriler, Cuma ve bugün itibarıyla güncellendi. İstanbul ve Ankara'da döviz türlerinin alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:

İSTANBUL

Döviz TürüCuma AlışCuma SatışBugün AlışBugün Satış
ABD Doları36,216036,217036,230036,2310
Avro38,014038,015037,962037,9630
Sterlin45,670045,680045,640045,6500
İsviçre Frangı40,310040,320040,205040,2150

ANKARA

Döviz TürüCuma AlışCuma SatışBugün AlışBugün Satış
ABD Doları36,186036,266036,200036,2800
Avro37,974038,054037,922038,0020
Sterlin45,610045,820045,580045,7900

Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarken, ekonomi üzerindeki etkileri de dikkatle izlenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Şimşek'ten Enflasyon Mesajı: Sağlam Politikalara Devam
2
Döviz Kurları Güncel Durumu: İstanbul ve Ankara'da Fiyatlar
3
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu: Türkiye'nin İstihdam Başarısının Sırrı
4
Evi olmayanlara devletten 150 bin TL'lik hibe müjdesi! O şartı sağlayanlar hemen yararlanacak
5
Doğalgaz bedava oldu! Artık fatura gelmeyecek, tek kuruş ödemeyecekler
6
3. TÜRSAB Turizm Kongresi Antalya'da Başladı

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı