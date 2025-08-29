Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara — Dün ve Bugün Alış/Satış

Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.
İSTANBUL (PERŞEMBE / CUMA)
ABD Doları: Perşembe Alış 41,0320 — Perşembe Satış 41,0330 — Cuma Alış 41,1490 — Cuma Satış 41,1500
Avro: Perşembe Alış 48,0170 — Perşembe Satış 48,0180 — Cuma Alış 48,0190 — Cuma Satış 48,0200
Sterlin: Perşembe Alış 55,5670 — Perşembe Satış 55,5770 — Cuma Alış 55,4180 — Cuma Satış 55,4280
İsviçre frangı: Perşembe Alış 51,3120 — Perşembe Satış 51,3220 — Cuma Alış 51,3670 — Cuma Satış 51,3770
ANKARA
ABD Doları: Perşembe Alış 41,0020 — Perşembe Satış 41,0820 — Cuma Alış 41,1190 — Cuma Satış 41,1990
Avro: Perşembe Alış 47,9770 — Perşembe Satış 48,0570 — Cuma Alış 47,9790 — Cuma Satış 48,0590
Sterlin: Perşembe Alış 55,5070 — Perşembe Satış 55,7170 — Cuma Alış 55,3580 — Cuma Satış 55,5680