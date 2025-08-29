DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,14 0,02%
ALTIN
4.556,87 -1,1%
BITCOIN
4.464.283,06 3,06%

Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara — Dün ve Bugün Alış/Satış

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında dövizlerin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları detaylarıyla listelendi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:24
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara — Dün ve Bugün Alış/Satış

Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.

İSTANBUL (PERŞEMBE / CUMA)

ABD Doları: Perşembe Alış 41,0320 — Perşembe Satış 41,0330 — Cuma Alış 41,1490 — Cuma Satış 41,1500

Avro: Perşembe Alış 48,0170 — Perşembe Satış 48,0180 — Cuma Alış 48,0190 — Cuma Satış 48,0200

Sterlin: Perşembe Alış 55,5670 — Perşembe Satış 55,5770 — Cuma Alış 55,4180 — Cuma Satış 55,4280

İsviçre frangı: Perşembe Alış 51,3120 — Perşembe Satış 51,3220 — Cuma Alış 51,3670 — Cuma Satış 51,3770

ANKARA

ABD Doları: Perşembe Alış 41,0020 — Perşembe Satış 41,0820 — Cuma Alış 41,1190 — Cuma Satış 41,1990

Avro: Perşembe Alış 47,9770 — Perşembe Satış 48,0570 — Cuma Alış 47,9790 — Cuma Satış 48,0590

Sterlin: Perşembe Alış 55,5070 — Perşembe Satış 55,7170 — Cuma Alış 55,3580 — Cuma Satış 55,5680

İLGİLİ HABERLER

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara — Dün ve Bugün Alış/Satış
2
İSO Başkanı Bahçıvan ve İSTİB Başkanı Kopuz'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
3
New York Borsası Düşüşle Açıldı: Dow, S&P 500 ve Nasdaq Geriledi
4
Intel'e 8,9 Milyar Dolarlık Yatırım: Trump Yönetimi ile 'Tarihi' Anlaşma
5
Tarsus Üniversitesi ile Akkuyu NGS arasında işbirliği görüşmesi
6
AB, ABD Tarifelerine Karşı Misilleme Hazırlığında
7
Kripto Para Piyasasında İlk Çeyrek: Rekorlar ve Sarsıcı Gelişmeler

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı