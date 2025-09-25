Dünya Nükleer Haftası Moskova'da Resmi Açılışını Yaptı

Rusya'nın 80'inci yılı dolayısıyla Moskova'da düzenlenen Dünya Nükleer Haftası açıldı; Kiriyenko, Novak, Grossi ve Rosatom Başkanı Likhachev açılışta konuştu.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:04
Rusya nükleer endüstrisinin 80'inci yıl dönümü kapsamında başkent Moskova'da düzenlenen Dünya Nükleer Haftası uluslararası forumunun resmi açılışı yapıldı. Tören, sektörün küresel aktörlerini bir araya getirdi.

Açılış töreni ve katılımcılar

Törene, Sergey Kiriyenko (Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı), Aleksandr Novak (Rusya Başbakan Yardımcısı), Rafael Mariano Grossi (IAEA Başkanı), Sama Bilbao y Leon (Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü) ve Aleksey Likhachev (Rosatom Genel Müdürü) katıldı.

Kiriyenko'dan işbirliği vurgusu

Kiriyenko, nükleer enerjinin uzun zaman dilimlerine yayılan döngüleriyle öne çıkan bir sektör olduğunu söyleyerek, sektörün yüksek düzeyde karşılıklı güven gerektirdiğini belirtti. Kiriyenko şu ifadeleri kullandı: "Biz, Rusya ve Rosatom olarak her zaman şu ilkeye bağlı kaldık: Ortaklarımızla uzun vadeli güven ilişkileri kurmak, teknolojiyi ve bilgiyi aktarmaya hazır olmak, ortak girişimler oluşturmak ve üçüncü ülkelerin pazarlarında birlikte çalışmak."

Kiriyenko, modern nükleer güç santrallerinin yaklaşık 100 yıl faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, "Bu, Dünya Nükleer Haftası'nda alınacak kararların, gezegenimizin kaderini en az bu yüzyılın sonuna kadar belirleyeceği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

IAEA ve Rosatom yöneticilerinden mesajlar

IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya'nın nükleer enerjinin gelişiminde ön saflarda yer aldığını vurguladı ve "Bugün, birçok yerde nükleer enerjiye yönelik haksız tereddütler ve şüphelerin sayfası nihayet kapanırken, nükleer enerjiye birçok olasılık açılmıştır. Birlikte nasıl daha iyi ilerleyebileceğimizi görmek adına buraya gelmek için iyi bir zaman." dedi.

Aleksey Likhachev, forumda birçok ilkin yer alacağını belirterek, bunların küresel nükleer forumu, BRICS çerçevesinde atom enerjisi ortaklıklarının geliştirilmesi ve büyük bir gençlik programından oluştuğunu söyledi. Likhachev, "Bizim görevimiz, yeşil enerjinin temeli olarak nükleer enerji kullanımına alternatifin olmadığı bir yarına birlikte adım atmak. Ortaklarımıza duydukları güven için tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Bu güveni hak etmek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Forumun programı ve önemi

Dünya Nükleer Haftası, nükleer endüstri ve ilgili sektörlere yönelik en büyük uluslararası etkinlik olarak Tüm Rusya Sergi Merkezi (VDNKh)'de gerçekleştiriliyor. "Her şey atomla başlar" sloganıyla düzenlenen iki günlük programda farklı ülkelerden katılımcılar ana oturum ve tematik yuvarlak masa toplantılarında buluşuyor.

