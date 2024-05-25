Emekli maaşı 10 bin TL olana müjdeli haber geldi! O tarihte 5000 TL daha alacaklar

Denizli Belediyesi emeklilere müjdeli haberi duyurdu. Bayram öncesi verilen ikramiyelerin şart ve koşulları açıklandı.

Bu açıklama ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nujn sosyal medya hesabından bizzat yayınlandı. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, vaat edilen emekli ikramiyesi için başvuruların 20 Mayıs Pazartesi başlayacağını söyledi.

Başvuru koşulları açıklanırken, Horoz Kart kullanan emeklilere 5.000 TL ikramiye ödeneceği söylendi.





BAŞVURU KOŞULLARI

1 Nisan 2024 veya öncesinde 60 yaşında veya daha büyük olmak.

1 Nisan 2024 tarihine kadar 6 ay süreyle Denizli Valiliği sınırları içerisinde sürekli ikamet etmiş olmak.

Başvuru sahibinin ve eşinin aylık gelirinin en fazla 10.000 TL olması.

Başvuru sahibi ve eşi faal çalışan ve vergi mükellefi olmaması.

Hanede yaşayan herkesin tapusu bulunmaması.

Başvuru sahibinin ve eşinin 2019 model yılı (5 yaş) ve üzeri binek otomobili, iş makinesi (traktör vb.) veya ticari araç ruhsatı bulunmuyorsa araç tescili için üst sınır 2019 yılı olacaktır.

Konut sakinlerinin banka hesaplarında 100.000 TL'ye kadar para bulunabilmesi.

1 Nisan 2024 tarihine kadar yaşlılık ve maluliyet aylığı almış olan 60 yaş ve üzeri vatandaşlar da başvuru yapabilirler.

Emekli desteği almak isteyenler için başvuruların 20 Mayıs (Pazartesi) gününden itibaren başlayacağı açıklandı.