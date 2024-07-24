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Emekli maaşı artışı bankaların promosyon savaşını tetikledi! 24 Bin TL'ye ulaşan tutarlar neyin nesi?

Son dönemde emekli maaşlarının yükselmesiyle birlikte bankalar da promosyon ödemelerinde büyük bir artış yaşadı. En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından, bankalar promosyon ödemelerini 24 bin TL'ye kadar yükseltti. Ancak, SGK uzmanları bu değişimle ilgili önemli uyarılarda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:32
Emekli maaşı artışı bankaların promosyon savaşını tetikledi! 24 Bin TL'ye ulaşan tutarlar neyin nesi?

Emekli maaşlarının artması, bankaların da promosyon tutarlarını artırmalarına neden oldu. Devlet bankalarında başlayan bu trend, özel sektör bankalarına da sıçradı. Şu anda promosyon tutarları 24 bin TL'ye kadar ulaştı ve bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. SGK uzmanı Murat Bal, bu konudaki son gelişmeleri  değerlendirdi.

SGK uzmanı Murat Bal, emeklilere ödenen promosyon miktarının yüksekliğine rağmen banka değiştirirken dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bal, "Sadece yüksek promosyon tutarına odaklanarak banka değiştirmek doğru bir yaklaşım olmayabilir. Öncelikle değiştireceğiniz bankanın Anadolu'da yeterli ATM ve şube ağına sahip olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Özellikle köy veya tatil bölgelerinde banka hizmetlerinin ulaşılabilir olması önemli bir faktördür" şeklinde konuştu.

Murat Bal, promosyon ödemelerindeki artışın yanı sıra bankaların sunduğu diğer hizmetleri de göz önünde bulundurmanın önemli olduğunu vurguladı. "Bazı bankalar havale ve EFT işlemlerinden ücret almazken, diğer bankalar yüksek faiz oranları sunuyor. Ayrıca, kart aidatları ve servis ücretleri de bankalar arasında farklılık gösterebilir. Tüm bu faktörleri dikkate alarak bilinçli bir tercih yapmak daha faydalı olacaktır" dedi.

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