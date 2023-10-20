Emeklilere 5000 TL ikramiyesinde 9 Ekim detayına dikkat

Emekliler ve hak sahiplerine kasım ayında 5 bin lira ikramiye verilecek. Milyonlarca kişi emekli ikramiyesinin şartlarını araştırırken "5 bin TL ikramiyeyi kimler alacak?" sorusu da gündeme geldi. Emekliler sorularına yanıt aradı. Tüm detaylar ortaya çıktı. 9 Ekim tarihi bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.





Gündemde olan emeklilerin üçüncü ikramiyesine ilişkin düzenlemeyi görüşmeye başladı. Teklifle kanuna eklenen ikramiye düzenlemesi de komisyondan geçti. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Kasım ayının ilk haftasında emeklilerin ve hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Faruk Erdem'in Yeni Asır haberine göre, Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla verilen 5 bin liralık ödeme, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ödüllerden biraz farklı. Öncelikle bu ödeme tek seferlik bir ödeme olup bu yıla özel olarak ödenmektedir. İkincisi çalışan emeklilere verilmemektedir. Bu ek katkı, çalışması nedeniyle SGK'dan aldığı emekli maaşı dışında herhangi bir geliri olmayan kişilere verilmektedir.

5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

-SGK primini ödemiş emekli olmuş ve yaşayan vatandaşlara

-Kamu da belli bir süre çalışarak emekli olan memur vatandaşlara

-Şehit yakını eş ya da çocukları gerekse savaş-harp nedeniyle gazilik unvanını alanlar

-Askerlik hizmetinin sebep ve sonucu nedeniyle malul olan er ve erbaşlara veya ölen er ve erbaşlar hak sahiplerine 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde sayılan öğrencilere aylık alanlara

-Vefat eden eşine bağlı olarak dul aylığı alanlar ve kız çocuklarına verilen yetim aylığı alanlar

-Olimpiyat Komitesi bireysel ve takım halinde ilk üçe girmeyi başaranlara bu ödülü veriyor. Ayrıca Engelli sporcu, antrenör ve antrenörlere Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı'na yapılan başvuru karşılığında verilen fahri emekli maaşı da dağıtılıyor. Bu emekli maaşını alanlar

-İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan güvenlik korucuları veya köy korucuları da ek ücret alma hakkına sahiptir. Kore, Kıbrıs, Kurtuluş Savaşı gazileri. Profesyonel sporcular, siviller ve diğer emekliler terörün neden olduğu zararlardan dolayı emekli maaşı alıyor. Bu faydalanıcılardan çalışmayanlara ise 5 bin lira ikramiye verilecek.





YETİM VE DUL MAAŞI ALAN VATANDAŞLARA ÖDEME NASIL YAPILACAK?

İkramiyeler kendi adına alan kişilere tamamı ödenecektir. Yani emekliler ikramiyenin tamamını alıyor. Ancak belli bir payı ödeyenlere o pay oranında ikramiye verilecek. Örneğin herhangi bir geliriniz yoksa eşinizden maaş alma oranı %75, emekli veya çalışan iseniz eşinizden maaş alma oranı %50'dir. Yetimler babalarının maaşının yüzde 25'ini alıyor. Buna göre bonus oranı da belirlenir. Faydalanıcılara hisseleri oranında ikramiye ödenmektedir. Eşinin ve kendisinin emekli olması nedeniyle iki maaş alanlar için, iki belgenin aylık maaşından yüksek olanı esas alınacaktır. 5 bin liralık hibeden sadece çalışmayan ve dul aylığı alanlar, ölüm aylığı oranı yüzde 75 ise 3 bin 750 lira, ölüm aylığı oranı yüzde 75 ise 3 bin 750 lira yüzde 50 ise 2.500 TL ikramiye alabiliyor. Sadece yetim aylığı alanların, çalışmadıkları takdirde hesaplarına yüzde 25'lik ölüm aylığı oranı üzerinden 1.250 lira ikramiye verilecek.

KASIM AYINDA İŞTEN AYRILAN EMEKLİ İKRAMİYEDEN FAYDALANACAK MI?

Gelecek düzenlemelerde çalışmayanlar ve emekli olanlara yönelik yardımların tarihleri ​​belirlenecek. O zamana kadar durum netleşecek. Mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeli haberi duyurduğu 9 Ekim bir dönüm noktası sayılabilir. Bu durumda ikramiyeden emekliler ve 9 Ekim itibarıyla çalışmayanlar yararlanabilecek. Bu tarihten sonra emekli maaşı alan veya işten ayrılan kişiler ikramiye alamazlar. Ayrıca emekli maaşı alan, kendi işyeri sahibi olanlar, küçük işletme sahipleri ve kurumsal ortaklar da bu ikramiyeden yararlanamayacak. Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Emekliler, tahsis edilen numaranın son rakamına göre belirlenen tarihte 5.000 liralık ikramiyeyi hesaplarında görecek.

EYT BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

EYT kapsamında başvuru yapan ancak henüz ödeme yapmayanlar da 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak. Bu emeklilerin çalıştırılmaması şartı da var. Tatil ikramiyeleri yalnızca SGK'dan maaş alan emeklilere ödenmektedir. Bu durumda emekli olan ve maaşını banka fonundan alan kişilere SGK bayram ikramiyesi ödemeyecek. Bazı bankalar emeklilere maaş ödeme girişiminde bulundu. Ancak SGK bu ücreti ödemiyor. Hem kendi emekli aylığını hem de baba veya eşinin ölüm aylığını alanlar, ikramiyelerini tek belgede alacaklar.