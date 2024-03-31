Emeklinin talihi döndü yüzde 50 indirim geliyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklileri sevindirecek bir açıklama yaparak, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltecek bir dizi indirimin müjdesini verdi. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, emeklilerin hayatını kolaylaştıracak ve maddi açıdan destek olacak indirimler, birçok alanda uygulanacak.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, “Emeklilerimizin yaşam kalitesini artıracak, fiziksel ve ruhsal sağlığını destekleyecek, sosyal ve kültürel olarak zenginleştirecek bir dizi çalışmayı hayata geçiriyoruz" dedi. Bu kapsamda, PTT AVM’den Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ne, Türk Hava Yolları'ndan TCDD'ye, GSM operatörlerinden sinema ve tiyatrolara kadar birçok alanda özel indirim ve kampanyalar başlatılacak.

Ayrıca, Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında da emekli vatandaşlara özel avantajlar sunulacak. Bakanlık, Belediyeler Birliği ile iş birliği yaparak, emeklilere ücretsiz kültür turları düzenlemeyi planlıyor.





EMEKLİLER İÇİN YENİ İNDİRİMLER AÇIKLANDI İŞTE DETAYLAR





Gelen son dakika bilgilerine göre emeklilere yönelik çeşitli indirimler ve avantajlar sunulacak. İşte detaylar:



Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinde Kullanılabilecek Özel Kart: Emeklilere özel olarak çıkarılacak bu kart ile market alışverişlerinde ek indirimlerden faydalanabilecekler.

Yüksek Hızlı Tren Biletlerinde Yüzde 10 İndirim: Emekliler, Yüksek Hızlı Tren seyahatlerinde yüzde 10'luk indirimden yararlanabilecekler. Bu indirim, emeklilerin seyahat masraflarını azaltacak.

Türk Hava Yolları'ndan Uçak Bileti İndirimi: THY, emeklilere yönelik uçak bileti indirimi sağlayacak. İndirim oranları için çalışmalar devam etmekte olup, detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Telefon Operatörlerinden Fatura İndirimi: Engelli, gazi ve şehit yakınlarına yapılan telefon faturası indirimlerinin yanı sıra, emeklilere de bu indirimlerin sağlanacağı öğrenildi.

PTT Kargo İndirimi: PTT'den maaş alan tüm emeklilere yüzde 20'lik kargo indirimi uygulanacak. Bu indirim, emeklilerin kargo gönderimlerinde ekonomik olarak faydalanmalarını sağlayacak.

Ulaştırma Bakanlığı Sosyal Tesislerinde Yüzde 50 İndirim: Ulaştırma Bakanlığı'nın sosyal tesislerinden emekliler, yüzde 50 indirimle faydalanabilecekler. Bu indirim, emeklilerin tatil ve dinlenme olanaklarına daha uygun fiyatlarla erişmelerini sağlayacak.