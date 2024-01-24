Emlak Konut’tan çıldırtan kampanya! 60 ay vade imkanıyla eviniz sizi bekliyor

Emlak Konut projesi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara göbek attıracak harika bir konut projesi duyuruldu. Emlak Konut Çınarköy evleri projesi kapsamında doğal yaşam konsepti ile rahat bir nefes almak isteyenler kesinlikle bu fırsatı kaçırmamalı. 60 ay vade imkanıyla ev sahibi olacağınız Çınarköy evleri projesi ile şehrin göbeğinde rahat bir nefes almaya hazır olun.

Son dönemde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar özellikle artan konut kredilerinden bir hayli şikayet ediyor. Konut kredilerinin yanı sıra başlatılan konut kampanyalarına göz atan vatandaşlar, uygun fiyat seçenekleriyle Emlak Konut tarafından duyurulan konut projelerini yakından takip ediyor. Emlak Konut tam bu noktada Çınarköy evleri projesinde; doğal yaşam konsepti ile rahat bir nefes almak isteyen vatandaşlara 60 vade seçeneğiyle konut fırsatı sunuyor. Emlak Konut Çınarköy evleri projesinin detayları…





60 AYA KADAR VADE SEÇENEKLERİ SİZLERİ BEKLİYOR

Emlak Konut projelerinde vatandaşların cebini en çok rahatlatan ise 60 aya kadar vade seçeneklerinin sunulması oluyor. Emlak Konut’un ortaklaşa imza atmış olduğu Çınarköy evleri projesi kapsamında vatandaşlar ev sahibi olmak istiyorlarsa, 60 aya kadar vade seçeneklerinden yararlanabilecekler. 2024 yılında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar rahat bir nefes alarak, doğal yaşam konsepti ile Çınarköy evlerinde alabilecek.

1,59 VADE FARKIYLA EVLER SATIŞA ÇIKARTILDI

Çınarköy evleri projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzlerini güldürecek bir diğer avantaj ise 1,59 vade farkıyla ev sahibi olunacak olması. Vade farklarının özellikle bankalarda bir hayli yüksek olması vatandaşları korkuturken, Emlak Konut vatandaşların en uygun şekilde konut sahibi olmasına olanak sağlıyor. Sizlerde Emlak Konut’un başlatmış olduğu Çınar evleri projesine muhakkak bir göz atmalısınız!