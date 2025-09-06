DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.564.405,48 0,64%

EPDK 15 Şirkete Lisans Verdi: 3 Lisans Sonlandırıldı, 1 İptal Edildi

EPDK, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 15 şirkete lisans verdi; 3 lisans sonlandırıldı, 1 lisans iptal edildi. Elektrik, LPG ve petrol piyasalarında düzenlemeler yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 09:09
EPDK 15 Şirkete Lisans Verdi: 3 Lisans Sonlandırıldı, 1 İptal Edildi

EPDK 15 şirkete lisans verdi, bazı lisanslar sonlandırıldı ve iptal edildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Elektrik piyasası kararları

Elektrik piyasasında 9 lisans yeniden verildi. Ayrıca, önceki hakların devamı niteliğinde 4 şirkete üretim lisansı sağlandı; bunlardan 2si yeni kayıtlı şirket olarak yer aldı.

Bu piyasada 3 şirketin lisansı sonlandırıldı ve 1 şirketin lisansı iptal edildi.

LPG ve petrol piyasaları

LPG piyasasında depolama ve dağıtıcı olmak üzere toplam 2 lisans verildi.

Petrol piyasasında ise bir şirketin ihrakiye teslimi lisansı ile LPG piyasasında bir şirketin LPG dağıtıcı lisans süresi uzatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Müze Sayısı 2024'te %5 Artışla 636'ya Yükseldi
2
Haftalık Yatırım Rehberi: Kapalıçarşı Altınları ve Döviz Fiyatları (TL)
3
Borsa %4,95 Düştü; Altın ve Döviz Haftayı Kazançla Kapattı
4
Türkiye'de 122 bin 750 Tohum Örneği Gen Bankalarında Korunuyor
5
Haftanın En Çok Değer Kaybeden Fonları: Pusula Portföy Lider (%40,80)
6
Haftanın En Çok Kazandıran Fonları: Atlas Portföy %71,17 Lider
7
Haftalık Fon Raporu: Yatırım Fonları Ortalama %0,31, BES %1,35 Düştü

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı