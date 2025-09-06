EPDK 15 Şirkete Lisans Verdi: 3 Lisans Sonlandırıldı, 1 İptal Edildi

EPDK 15 şirkete lisans verdi, bazı lisanslar sonlandırıldı ve iptal edildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Elektrik piyasası kararları

Elektrik piyasasında 9 lisans yeniden verildi. Ayrıca, önceki hakların devamı niteliğinde 4 şirkete üretim lisansı sağlandı; bunlardan 2si yeni kayıtlı şirket olarak yer aldı.

Bu piyasada 3 şirketin lisansı sonlandırıldı ve 1 şirketin lisansı iptal edildi.

LPG ve petrol piyasaları

LPG piyasasında depolama ve dağıtıcı olmak üzere toplam 2 lisans verildi.

Petrol piyasasında ise bir şirketin ihrakiye teslimi lisansı ile LPG piyasasında bir şirketin LPG dağıtıcı lisans süresi uzatıldı.