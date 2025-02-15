EPDK'dan Akaryakıt Şirketlerine Depolama Tarife Düzenlemesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı akaryakıt şirketlerinin depolama tarifelerini güncelledi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:33
EPDK'dan Akaryakıt Şirketlerine Depolama Tarife Düzenlemesi

EPDK, Akaryakıt Şirketlerine Yönelik Tarife Değişikliklerini Açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı akaryakıt şirketlerinin depolama tarifelerinde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre, OPET Petrolcülük AŞ, Körfez Marmara Akaryakıt Depolama AŞ ve Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin belirli tesisleri için yeni depolama tarifeleri onaylandı.

OPET Petrolcülük AŞ Tesisleri İçin Yeni Tarife

OPET Petrolcülük AŞ'nin Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi’ndeki tesisinde günlük depolama hizmet bedeli, benzin ve motorin için metreküp başına 1,63 lira olarak belirlenmiştir. Havacılık yakıtı için günlük depolama ücreti ise 3,60 lira olarak saptandı. Ek olarak, uzun süreli kiralama durumunda, günlük depolama hizmet bedeli 2,53 lira olacaktır. Ayrıca, benzin ve motorin için teslim alma hizmet bedeli metreküp başına 116,93 lira olarak tespit edilmiştir.

Körfez Marmara ve Lokal İnşaat Depolama Tesisleri

Körfez Marmara Akaryakıt Depolama AŞ’nin Kocaeli'deki tesisinde günlük depolama hizmet bedeli, benzin ve motorin türleri için 4,63 lira olarak belirlenmiştir.

Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kırıkkale’deki terminalinde ise benzin ve motorin için günlük depolama hizmet bedeli 10,22 lira olarak saptanmış, buna ek olarak metreküp başına teslim alma hizmet bedeli 69,97 lira olarak belirlenmiştir.

EPDK'nın bu düzenlemesi, akaryakıt depolama sektöründe önemli değişiklikler getirmektedir ve piyasaların dinamiklerini şekillendirecektir.

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