Erken Cumhuriyet Dönemi Ankara'sında Ticaret Hayatı Sempozyumu Düzenlendi

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen "Erken Cumhuriyet Dönemi Ankara'sında Ticaret Hayatı Sempozyumu" etkinliği, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) iş birliğiyle gerçekleşti.

Etkinlikte konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın başkent ilan edilmesinin, şehrin ticaret ve sanayi alanında köklü değişiklikler yarattığını vurguladı. Baran, "Ankara'nın başkent olması, şehrin kaderini değiştirdi ve ticaretin gelişimine kapı araladı." şeklinde konuştu.

Baran, Ankara ekonomisinin milli mücadele döneminden bugüne kadar nasıl evrildiğini anlattı. Türkiye'nin büyük bir başarı hikayesi yazdığını ve bunun merkezinde Ankara'nın rolünün hayati olduğunu belirten Baran, İstanbul'dan sonra gayri safi milli hasılaya en fazla katkı sağlayan ilin Ankara olduğunu ifade etti.

Ankara, 13 organize sanayi bölgesi, 13 teknoloji geliştirme ve 152 AR-GE merkezi ile önemli bir sanayi merkezi olma yolunda ilerliyor. Baran, şehrin dış ticaret hacminin 32 milyar doları bulduğunu ve bunun 15 milyar dolarının ihracat olduğunu kaydederek, "Ankara, savunma sanayi ihracatının %50'sini tek başına karşılıyor." dedi.

1923 yılında sanayisi olmayan bir ülkenin başkenti olan Ankara'nın, bugün demir çelikten mobilyaya, hububattan optik cihazlara kadar geniş bir yelpazede ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Baran, şehrin ekonomik potansiyeline dikkat çekti.