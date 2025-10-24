Erzurum'da şeker pancarı ekim alanı yaklaşık yüzde 40 arttı

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da çiftçilere verilen eğitim ve pazar garantisiyle şeker pancarı üretimi hızla büyüyor. Son yıllarda ekim alanı yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi.

Destekler ve iklim avantajı üretimi yükseltti

Hayvancılığın yaygın olduğu kentte, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle tarımsal üretimde de artış yaşanıyor. Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Aşkale, Horasan, Pasinler, Köprüköy, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde yaygın olarak ekilen şeker pancarı, soğuk iklim koşullarına dayanıklılığı nedeniyle çiftçiler tarafından tercih ediliyor.

Erzurum Şeker Fabrikası'nın 2018'de özelleştirilmesi ve bir yıl sonra alımlara başlamasıyla çiftçilere verilen eğitim ve pazar garantisi, üretim alanlarının genişlemesinde belirleyici oldu.

Hasat sürüyor, verim ve kalite öne çıkıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine yaptığı açıklamada pancar söküm işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Bu sezon kent genelinde 22 bin dekar alanda şeker pancarı ekildiğini ve 100 bin ton civarında üretim beklendiğini söyledi.

Kenger, 3 Ekim'de başlanan sökümün sonuna gelindiğini aktararak tahmini verimin dekar başına 4 ile 4,5 ton arasında değiştiğini ifade etti. Kentin yüksek rakımı ve iklim koşullarının üründe kaliteyi artırdığını, polar yani şeker oranının 17 olduğunu vurguladı.

Kenger ayrıca üretimdeki artış eğilimine işaret ederek, şeker pancarı ekiminin çiftçiler arasında yaygınlaştığını ve rekoltede kademeli yükselişin sürdüğünü kaydetti. Özellikle Erzurum ve Pasinler ovaları ile Aşkale, Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Pasinler, Köprüköy ve Horasan ilçelerinde üretimin yoğunlaştığı belirtildi.

Tarladan sökülen pancarlar traktörlere yüklenerek fabrikaya taşınırken, üretimdeki genişlemenin bölge tarımı için önemli ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.

