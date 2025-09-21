Esenler Belediyesi'nin 'Üretken Esenler' Projeleri TEKNOFEST'te Sergilendi

Esenler Belediyesi ve Üretken Akademi işbirliğiyle düzenlenen 'Üretken Esenler' yarışmasının dereceye giren projeleri TEKNOFEST'te sergilendi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 17:53
Esenler Belediyesi'nin 'Üretken Esenler' Projeleri TEKNOFEST'te Sergilendi

Esenler Belediyesi'nin 'Üretken Esenler' Projeleri TEKNOFEST'te Sergilendi

Esenler Belediyesi ile Üretken Akademi işbirliğinde hayata geçirilen Üretken Esenler yarışmasında dereceye giren projeler, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te ziyaretçilerle buluştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda son gün ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Projeler, Genç Girişimcilere Yeni Fırsatlar Sunuyor

Esenler Belediyesi, gençlerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmesini desteklemeyi, ilçede girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı ve sürdürülebilir bir inovasyon ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Yarışmada dereceye giren projeler TEKNOFEST'te geniş kitlelere ulaşma imkanı buldu.

Breathe of Life: Sağlıktan İlham Alan Çözüm

Breathe of Life projesinden Rabia Alkış, projeyi geliştirirken hem kendisinin hem de çevresindeki yakınlarının yaşadığı sağlık sorunlarından ilham aldıklarını söyledi. Alkış, hedeflerinin öncelikle Türkiye pazarına çözüm sunmak, zamanla yurt dışına açılmak ve işbirlikleri geliştirmek olduğunu aktardı.

Alkış, liseyi yeni bitirdiklerini belirterek, 'Önümüzde uzun bir yol olduğunu ancak projeyi kararlılıkla geliştirmeyi sürdüreceğiz.' dedi.

Yarışma sürecini de anlatan Alkış, şöyle konuştu: 'Programa başvuruların ardından birkaç aylık eğitimden geçtik, daha sonra kampa katılarak projemizi jüriye sunduk. Dereceye girerek birincilik elde ettik ve TEKNOFEST'e katılma hakkı kazandık.'

Arcadia: Yapay Zeka ve Holografide Yenilik

Arcadia projesinden Enes Kaya, projenin yüz tanıma, duygu analizi, davranış öğrenme, holografik asistan, chatbot, cihaz kontrolü ve veri güvenliği olmak üzere yedi temel özelliğe sahip olduğunu söyledi. Kaya, sistemin kullanıcıların yüz ve ses verilerini birleştirerek duygu durumlarını analiz ettiğini vurguladı.

Kaya, sistemin çalışma prensibini şöyle anlattı: 'Sistem, öncelikle kullanıcının yüzünü ve sesini tanıyarak duygu durumunu belirliyor, ardından iki veriyi birleştirerek daha doğru bir analiz yapıyor. Daha sonra kullanıcının günlük rutinlerini ve konuşma tarzını öğrenerek kişiye özel yanıtlar üretiyor. Holografik asistan özelliği sayesinde ise yalnızca bir sesli yanıt yerine daha somut ve gerçekçi bir deneyim sunuyor.'

Kaya, teknolojinin eğitimden sağlığa pek çok alanda kullanılabileceğini belirterek, gelecekte şirketleşip yapay zeka alanında yeni bir ekosistem kurmayı hedeflediğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenler Belediyesi'nin 'Üretken Esenler' Projeleri TEKNOFEST'te Sergilendi
2
Locke Finans TEKNOFEST İstanbul'da Finansal Teknolojiler Finalisti
3
Otto Gezegen: Türkmenistan Aşkabat Lisesi TEKNOFEST'te
4
Sahra Su Toplama Ünitesi: Kara Harp Okulu'ndan Üs Bölgelere İçme Suyu Çözümü
5
Aydın Fen Lisesi'nden Yapay Zeka Tabanlı Epilepsi İçin Güvenli Video Filtresi
6
İTO Eylül Meclisi: Şekib Avdagiç'ten Net İhracat Uyarısı ve Küresel Risk Analizi
7
Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu İzmir'de Başlıyor — Bakanlar Protokole İmza Atacak

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü