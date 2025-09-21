Esenler Belediyesi'nin 'Üretken Esenler' Projeleri TEKNOFEST'te Sergilendi

Esenler Belediyesi ile Üretken Akademi işbirliğinde hayata geçirilen Üretken Esenler yarışmasında dereceye giren projeler, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te ziyaretçilerle buluştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda son gün ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Projeler, Genç Girişimcilere Yeni Fırsatlar Sunuyor

Esenler Belediyesi, gençlerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmesini desteklemeyi, ilçede girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı ve sürdürülebilir bir inovasyon ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Yarışmada dereceye giren projeler TEKNOFEST'te geniş kitlelere ulaşma imkanı buldu.

Breathe of Life: Sağlıktan İlham Alan Çözüm

Breathe of Life projesinden Rabia Alkış, projeyi geliştirirken hem kendisinin hem de çevresindeki yakınlarının yaşadığı sağlık sorunlarından ilham aldıklarını söyledi. Alkış, hedeflerinin öncelikle Türkiye pazarına çözüm sunmak, zamanla yurt dışına açılmak ve işbirlikleri geliştirmek olduğunu aktardı.

Alkış, liseyi yeni bitirdiklerini belirterek, 'Önümüzde uzun bir yol olduğunu ancak projeyi kararlılıkla geliştirmeyi sürdüreceğiz.' dedi.

Yarışma sürecini de anlatan Alkış, şöyle konuştu: 'Programa başvuruların ardından birkaç aylık eğitimden geçtik, daha sonra kampa katılarak projemizi jüriye sunduk. Dereceye girerek birincilik elde ettik ve TEKNOFEST'e katılma hakkı kazandık.'

Arcadia: Yapay Zeka ve Holografide Yenilik

Arcadia projesinden Enes Kaya, projenin yüz tanıma, duygu analizi, davranış öğrenme, holografik asistan, chatbot, cihaz kontrolü ve veri güvenliği olmak üzere yedi temel özelliğe sahip olduğunu söyledi. Kaya, sistemin kullanıcıların yüz ve ses verilerini birleştirerek duygu durumlarını analiz ettiğini vurguladı.

Kaya, sistemin çalışma prensibini şöyle anlattı: 'Sistem, öncelikle kullanıcının yüzünü ve sesini tanıyarak duygu durumunu belirliyor, ardından iki veriyi birleştirerek daha doğru bir analiz yapıyor. Daha sonra kullanıcının günlük rutinlerini ve konuşma tarzını öğrenerek kişiye özel yanıtlar üretiyor. Holografik asistan özelliği sayesinde ise yalnızca bir sesli yanıt yerine daha somut ve gerçekçi bir deneyim sunuyor.'

Kaya, teknolojinin eğitimden sağlığa pek çok alanda kullanılabileceğini belirterek, gelecekte şirketleşip yapay zeka alanında yeni bir ekosistem kurmayı hedeflediğini ifade etti.