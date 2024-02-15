Eskiden 30 TL'ye satılıyordu, fiyatı bir anda 85 TL'ye fırladı!

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de et fiyatlarındaki artışın etkisiyle baklagil tüketiminin hızla yükseldiğini belirterek, üreticinin desteklenmesi ve ithalatın kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. Bayraktar, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Üretim tüketimi karşılamıyor, ithalat artarak devam ediyor. Ödediğimiz 544 milyon dolarlık ithalat faturası kabul edilemez. İnsanımızın protein ihtiyacını karşılamak için baklagillerin üretimini artırmalıyız." ifadeleriyle, baklagillerin üretiminin artırılmasının önemini vurguladı.

Başkan Bayraktar, baklagillere verilen prim desteğinin yetersiz olduğunu da belirterek, "Verilen destekler günün şartlarına göre artırılmalıdır. Hasat dönemine yakın ithalat yapılmamalı, piyasanın dengesi bozulmamalıdır." şeklinde açıklamada bulundu. Bu bağlamda, üreticilerin daha fazla teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiği vurgulanarak, ithalatın kontrollü bir şekilde yönetilmesi gerektiği dile getirildi.





Bayraktar, fiyatlar konusunda da çarpıcı uyarılarda bulundu. Kuru fasulye ve nohut gibi ürünlerdeki fiyat uçurumlarına dikkat çeken Başkan, "Üreticide 29 lira olan kuru fasulye markette 85 liraya, 29,5 lira olan nohut ise 76 liraya satılıyor." dedi. Market fiyatları için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirten Bayraktar, tavan fiyat çağrısında bulunarak fiyat istikrarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bu gelişmeler, Türkiye'de gıda sektöründeki dengesizliklere ve fiyat artışlarına dair endişeleri ön plana çıkararak, tarım politikalarının gözden geçirilmesi ve üreticiye daha fazla destek sağlanması ihtiyacını gündeme getiriyor.