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Eskişehir'den 514 Milyon Dolar Havacılık ve Savunma İhracatı

Eskişehir, 2024'te 514 milyon dolarlık havacılık ve savunma sanayi ihracatı gerçekleştirdi. Hedef 2030'da yıllık 1 milyar dolar.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:57
Eskişehir'den 514 Milyon Dolar Havacılık ve Savunma İhracatı

Eskişehir'den 514 Milyon Dolar Havacılık ve Savunma İhracatı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 2024 yılında 514 milyon dolarlık havacılık ve savunma sanayi ürünü ihraç ettiklerinin müjdesini verdi. Yazılı açıklamasında, Eskişehir'in bu alandaki başarılarına her geçen gün devam ettiğini vurguladı.

Küpeli, şehirden toplamda 1 milyar 577 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, zorlu ekonomik koşullara rağmen ihracattaki artışın sürdüğüne dikkat çekti. 2023 yılında 436 milyon dolar olan havacılık ve savunma sanayi ihracatının 2024 yılında yüzde 18 artışla 514 milyon dolara ulaştığına vurgu yaptı.

Havacılık Sektörünün Yükselişi

Eskişehir'deki havacılık sektörünün toplam ihracata katkısının yüzde 33 olduğunu ifade eden Küpeli, "Havacılık sektöründeki kuruluşlarımız, dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık firmalarına başarıyla üretim yapmaya devam ediyor," dedi.

Küpeli, Eskişehir'in havacılık ve savunma sanayisinde Ankara ve İstanbul'dan sonra en fazla ihracat yapan 3. il olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin savunma sanayisi ve havacılık sektöründeki toplam ihracatının yüzde 90'ının bu üç il tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

20230 Hedefi

Nadir Küpeli, Eskişehir OSB'ye havacılık ve savunma sanayisi alanında yatırım yapmak isteyen yüksek teknoloji getiren firmalarla görüşmelerin devam ettiğini ve bu firmalara öncelik verdiklerini söyledi. 2030 yılı

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