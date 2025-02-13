Eskişehirli Akademisyenin Engellilere Özel Geliştirdiği Uygulama İle İnternet Erişimi Kolaylaşıyor

Engelliler İçin İnternet Erişimini Kolaylaştıran Yenilikçi Uygulama
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli uygulama, engelli bireylerin internet deneyimini daha erişilebilir hale getiriyor.
2016 yılında doktora tezi olarak başladığı işaret dili çeviri sistemleri üzerine çalışmalarına TÜBİTAK BİGG Programı'ndan 150 bin lira destek alan Doç. Dr. Çelik, ESOGÜ Teknopark bünyesinde kurduğu şirketle engelli bireylerin internet kullanımında karşılaştığı zorlukları çözmek amacıyla yapay zeka teknolojilerini geniş bir alanda kullanmaya başladı.
WeAccess AI: Engelliler İçin Dijital Çözümler
Çelik'in kurduğu "WeAccess AI" adlı şirket, işitme engelliler için işaret dili, görme engelliler için betimleme ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için sesli komut sistemleri içeren uygulamalar geliştirmekte. Bu uygulama, Türkiye genelinde 40'tan fazla kurumla işbirliği yaparak engelli bireylerin dijital erişilebilirliğini artırmaya odaklanıyor.
Doç. Dr. Çelik, dijital erişilebilirliğin herkes için bir hak olduğunu vurgulayarak, internet sayfalarının ve mobil uygulamaların herkes tarafından kolayca erişilebilir olması gerektiğini ifade etti. "Engelli bireylerimiz dijital erişilebilirlik konusunda maalesef sorun yaşıyor. Biz de yapay zekayı bu sorunları çözmek için kullanıyoruz" Geliştirdikleri sistemin işitme engellilere yönelik sağladığı faydaları vurgulayan Çelik, uygulamanın, işaret dili eklentisi sayesinde işitme engellilerin internet içeriklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu belirtti. "Geliştirdiğimiz araç, eklentiyi aktifleştirdikten sonra cümleleri tıklanabilir hale getirerek anlık olarak işaret diline çeviriyor" Görme engelliler için de medya içeriklerini erişilebilir hale getiren bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Çelik, resimleri otomatik olarak betimleyerek görüntülerin erişilebilir hale geldiğini belirtti. "Yüzde 90 anlaşılabilirlik sağlıyoruz" Geliştirme sürecinde şu anda Arap İşaret Dili çeviri sistemi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Çelik, Avrupa pazarına giriş yapmak için planlarını hızlandırdıklarını söyledi. "Hollanda, Almanya ve İspanya pazarlarında yer almak istiyoruz" Doç. Dr. Çelik, dijital erişilebilirliğin sosyal sorumluluk değil, bir kurumsal zorunluluk olduğunu da sözlerine ekledi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli uygulama, engellilerin internet deneyimlerinden kolaylıkla faydalanmasını sağlıyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli uygulama, engellilerin internet deneyimlerinden kolaylıkla faydalanmasını sağlıyor.
İşitme Engellilere Özel Çözümler
Görme Engelliler İçin Medya Erişimi
Hedef: Avrupa Pazarında Büyümek
Geliştirdikleri sistemin işitme engellilere yönelik sağladığı faydaları vurgulayan Çelik, uygulamanın, işaret dili eklentisi sayesinde işitme engellilerin internet içeriklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu belirtti. "Geliştirdiğimiz araç, eklentiyi aktifleştirdikten sonra cümleleri tıklanabilir hale getirerek anlık olarak işaret diline çeviriyor" Görme engelliler için de medya içeriklerini erişilebilir hale getiren bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Çelik, resimleri otomatik olarak betimleyerek görüntülerin erişilebilir hale geldiğini belirtti. "Yüzde 90 anlaşılabilirlik sağlıyoruz" Geliştirme sürecinde şu anda Arap İşaret Dili çeviri sistemi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Çelik, Avrupa pazarına giriş yapmak için planlarını hızlandırdıklarını söyledi. "Hollanda, Almanya ve İspanya pazarlarında yer almak istiyoruz" Doç. Dr. Çelik, dijital erişilebilirliğin sosyal sorumluluk değil, bir kurumsal zorunluluk olduğunu da sözlerine ekledi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli uygulama, engellilerin internet deneyimlerinden kolaylıkla faydalanmasını sağlıyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli uygulama, engellilerin internet deneyimlerinden kolaylıkla faydalanmasını sağlıyor.
Görme engelliler için de medya içeriklerini erişilebilir hale getiren bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Çelik, resimleri otomatik olarak betimleyerek görüntülerin erişilebilir hale geldiğini belirtti. "Yüzde 90 anlaşılabilirlik sağlıyoruz" Geliştirme sürecinde şu anda Arap İşaret Dili çeviri sistemi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Çelik, Avrupa pazarına giriş yapmak için planlarını hızlandırdıklarını söyledi. "Hollanda, Almanya ve İspanya pazarlarında yer almak istiyoruz" Doç. Dr. Çelik, dijital erişilebilirliğin sosyal sorumluluk değil, bir kurumsal zorunluluk olduğunu da sözlerine ekledi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli uygulama, engellilerin internet deneyimlerinden kolaylıkla faydalanmasını sağlıyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli uygulama, engellilerin internet deneyimlerinden kolaylıkla faydalanmasını sağlıyor.
Geliştirme sürecinde şu anda Arap İşaret Dili çeviri sistemi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Çelik, Avrupa pazarına giriş yapmak için planlarını hızlandırdıklarını söyledi. "Hollanda, Almanya ve İspanya pazarlarında yer almak istiyoruz" Doç. Dr. Çelik, dijital erişilebilirliğin sosyal sorumluluk değil, bir kurumsal zorunluluk olduğunu da sözlerine ekledi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli uygulama, engellilerin internet deneyimlerinden kolaylıkla faydalanmasını sağlıyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli uygulama, engellilerin internet deneyimlerinden kolaylıkla faydalanmasını sağlıyor.
Doç. Dr. Çelik, dijital erişilebilirliğin sosyal sorumluluk değil, bir kurumsal zorunluluk olduğunu da sözlerine ekledi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli uygulama, engellilerin internet deneyimlerinden kolaylıkla faydalanmasını sağlıyor.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli uygulama, engellilerin internet deneyimlerinden kolaylıkla faydalanmasını sağlıyor.