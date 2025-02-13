Eskişehirli Akademisyenin Engellilere Özel Geliştirdiği Uygulama İle İnternet Erişimi Kolaylaşıyor

Engelliler İçin İnternet Erişimini Kolaylaştıran Yenilikçi Uygulama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli uygulama, engelli bireylerin internet deneyimini daha erişilebilir hale getiriyor.

2016 yılında doktora tezi olarak başladığı işaret dili çeviri sistemleri üzerine çalışmalarına TÜBİTAK BİGG Programı'ndan 150 bin lira destek alan Doç. Dr. Çelik, ESOGÜ Teknopark bünyesinde kurduğu şirketle engelli bireylerin internet kullanımında karşılaştığı zorlukları çözmek amacıyla yapay zeka teknolojilerini geniş bir alanda kullanmaya başladı.

WeAccess AI: Engelliler İçin Dijital Çözümler

Çelik'in kurduğu "WeAccess AI" adlı şirket, işitme engelliler için işaret dili, görme engelliler için betimleme ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için sesli komut sistemleri içeren uygulamalar geliştirmekte. Bu uygulama, Türkiye genelinde 40'tan fazla kurumla işbirliği yaparak engelli bireylerin dijital erişilebilirliğini artırmaya odaklanıyor.