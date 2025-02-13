DOLAR
36,11 0,02%
EURO
37,72 -0,49%
ALTIN
3.382,59 -0,49%
BITCOIN
3.473.169,54 0,88%

Eskişehirli Akademisyenin Engellilere Özel Geliştirdiği Uygulama İle İnternet Erişimi Kolaylaşıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özer Çelik, engellilerin internet kullanımını kolaylaştırmak için yapay zeka tabanlı bir uygulama geliştirdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:30
Eskişehirli Akademisyenin Engellilere Özel Geliştirdiği Uygulama İle İnternet Erişimi Kolaylaşıyor

Engelliler İçin İnternet Erişimini Kolaylaştıran Yenilikçi Uygulama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli uygulama, engelli bireylerin internet deneyimini daha erişilebilir hale getiriyor.

2016 yılında doktora tezi olarak başladığı işaret dili çeviri sistemleri üzerine çalışmalarına TÜBİTAK BİGG Programı'ndan 150 bin lira destek alan Doç. Dr. Çelik, ESOGÜ Teknopark bünyesinde kurduğu şirketle engelli bireylerin internet kullanımında karşılaştığı zorlukları çözmek amacıyla yapay zeka teknolojilerini geniş bir alanda kullanmaya başladı.

WeAccess AI: Engelliler İçin Dijital Çözümler

Çelik'in kurduğu "WeAccess AI" adlı şirket, işitme engelliler için işaret dili, görme engelliler için betimleme ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için sesli komut sistemleri içeren uygulamalar geliştirmekte. Bu uygulama, Türkiye genelinde 40'tan fazla kurumla işbirliği yaparak engelli bireylerin dijital erişilebilirliğini artırmaya odaklanıyor.

Doç. Dr. Çelik, dijital erişilebilirliğin herkes için bir hak olduğunu vurgulayarak, internet sayfalarının ve mobil uygulamaların herkes tarafından kolayca erişilebilir olması gerektiğini ifade etti. "Engelli bireylerimiz dijital erişilebilirlik konusunda maalesef sorun yaşıyor. Biz de yapay zekayı bu sorunları çözmek için kullanıyoruz"

İşitme Engellilere Özel Çözümler

Geliştirdikleri sistemin işitme engellilere yönelik sağladığı faydaları vurgulayan Çelik, uygulamanın, işaret dili eklentisi sayesinde işitme engellilerin internet içeriklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu belirtti. "Geliştirdiğimiz araç, eklentiyi aktifleştirdikten sonra cümleleri tıklanabilir hale getirerek anlık olarak işaret diline çeviriyor"

Görme Engelliler İçin Medya Erişimi

Görme engelliler için de medya içeriklerini erişilebilir hale getiren bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Çelik, resimleri otomatik olarak betimleyerek görüntülerin erişilebilir hale geldiğini belirtti. "Yüzde 90 anlaşılabilirlik sağlıyoruz"

Hedef: Avrupa Pazarında Büyümek

Geliştirme sürecinde şu anda Arap İşaret Dili çeviri sistemi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Çelik, Avrupa pazarına giriş yapmak için planlarını hızlandırdıklarını söyledi. "Hollanda, Almanya ve İspanya pazarlarında yer almak istiyoruz"

Doç. Dr. Çelik, dijital erişilebilirliğin sosyal sorumluluk değil, bir kurumsal zorunluluk olduğunu da sözlerine ekledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli uygulama, engellilerin internet deneyimlerinden kolaylıkla faydalanmasını sağlıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli uygulama, engellilerin internet deneyimlerinden kolaylıkla faydalanmasını sağlıyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gıda Güvenliği İçin Hijyen Kuralları Yeniden Belirlendi
2
Küresel Petrol Arzı Ocakta Günlük 950 Bin Varil Azaldı
3
Ankara Ticaret Odası Heyeti, Bakan Işıkhan'ı Ziyaret Etti
4
Türk Kozmetik Sektörü, Lizbon'da Ticaret Heyeti Gerçekleştirdi
5
Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor: İngiltere Hariç
6
Bursa'da Yeşildere Barajı Tamamlandı, 38 Bin Dekar Tarım Arazisi Sulanacak
7
Trump Döneminde Türkiye-ABD Ticaret İlişkileri Güçleniyor

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!