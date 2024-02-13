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Evine doğal gaz faturası gelenlere büyük şok! BOTAŞ milyonlarca haneye duyurdu

BOTAŞ, Şubat ayı içerisinde doğal gaz tarifesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 18:24
Evine doğal gaz faturası gelenlere büyük şok! BOTAŞ milyonlarca haneye duyurdu

Türkiye'nin enerji sektöründeki önemli oyuncularından biri olan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Şubat ayı içerisinde doğal gaz tarifesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. BOTAŞ'ın internet sitesinde paylaşılan tarife tablosu, doğal gaz kullanıcılarını ilgilendiren güncel fiyatları ortaya koydu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, BOTAŞ'ın doğal gaz toptan satış fiyatlarının belirlenmesinde çeşitli faktörlerin dikkate alındığı ifade edildi. Piyasa koşulları, ülkenin ekonomik durumu, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife kararları ve alım-işletme giderlerindeki değişim gibi etkenlerin, doğal gaz fiyatlarına etki ettiği vurgulandı.

doğalgaz faturası

BOTAŞ'ın 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmadığı resmi olarak duyuruldu. Bu noktada, doğal gaza zam yapılacak mı sorularına net bir yanıt verilmiş oldu.

Özellikle konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatlarının, Household Energy Price Index (HEPI) fiyatlarına göre belirlendiği belirtilerek, Türkiye'deki konutlarda uygulanan doğal gaz fiyatlarının Avrupa ülkeleri arasında en düşük seviyede olduğu vurgulandı. Bu durum, doğal gaz kullanıcılarının fiyat avantajından yararlandığını gösterdiği gibi, BOTAŞ'ın fiyat politikalarının da rekabetçi bir çerçevede olduğunu ortaya koydu.

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