Eylül'de Türkiye'nin LPG İthalatı Yüzde 29,5 Düştü

Türkiye'nin LPG İthalatında Düşüş

Türkiye'nin LPG ithalatı, Eylül 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,5 azalarak 236 bin 22 ton olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, bu dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, İtalya, Libya, Angola, Gürcistan, Mısır ve Nijerya gibi ülkelerden LPG ithalatı gerçekleştirdi.

İhracat ve Üretim Rakamları

Bu süreçte LPG ihracatı da dikkat çekici bir düşüş gösterdi. İhracat, yüzde 39,9 azalarak 24 bin 789 ton olarak gerçekleşti. İhracat yapılan ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Ukrayna, KKTC, Almanya, Seyşeller, Lübnan ile Türkiye serbest bölgeleri bulunuyor.

Aynı dönemde LPG üretimi de yüzde 27 azalarak 69 bin 382 ton olarak gerçekleşti.

Pazar Payı Dağılımı

Dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan toplam LPG satışı ise eylülde yaklaşık 352 bin 301 ton olarak hesaplandı. Bu ayda satışlarda en yüksek pazar payı yüzde 83,4 ile oto gazda elde edildi. Bunu yüzde 14 ile tüplü LPG ve yüzde 2,6 ile dökme LPG satışları izledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.