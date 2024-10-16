Fethiye'ye Gelen Lüks Yat: Alaiya

Fethiye'nin İhtişamı: Alaiya Yatı

'Alaiya' isimli lüks yat, yakıt ikmali amacıyla Muğla'nın gözde turistik noktalarından Fethiye'ye uğradı. Cayman Adaları bayrağını taşıyan bu etkileyici yat, 112 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde olup, Fethiye Limanı'na yanaşmayı başardı.

Yakıt İkmal İşlemleri

Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen 300 ton akaryakıt, 'Alaiya' yatına ikmal edilmeye başlanmış durumda. Bu süreç, yatın uzun bir yolculuğa çıkmadan önceki önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Konfor ve Lüks İçin Her Şey Düşünülmüş

2019 yılında Almanya'da inşa edilen 'Alaiya' yatı, 18 misafire konforlu bir alan sunarken, 38 kişilik mürettebatı ile de oldukça lüks bir deneyim vadediyor. Yatta bulunan helikopter pisti, yüzme havuzu, SPA merkezi ve 100 kişilik sinema salonu, misafirlerin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak için tasarlanmış.

Sonraki Durak: Rodos Adası

'Alaiya' yachtı, Fethiye'deki yakıt ikmali işlemlerinin ardından Rodos Adası'na doğru yola çıkacak. Bu muhteşem yatın yolculuğu, yelkencilik tutkunları ve lüks yaşam meraklıları için ilgi çekici bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

"Alaiya" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları bayraklı 112 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen 300 ton akaryakıt, yata ikmal edilmeye başlandı.

"Alaiya" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları bayraklı 112 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen 300 ton akaryakıt, yata ikmal edilmeye başlandı.

"Alaiya" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları bayraklı 112 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen 300 ton akaryakıt, yata ikmal edilmeye başlandı.

"Alaiya" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları bayraklı 112 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen 300 ton akaryakıt, yata ikmal edilmeye başlandı.