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Fitch: ABD'nin Ek Tarifeleri Küresel Emtia Piyasalarını Sarsıyor

Fitch Ratings, ABD'nin planlanan tarifelerinin küresel emtia piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendirerek uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 21:08
Fitch: ABD'nin Ek Tarifeleri Küresel Emtia Piyasalarını Sarsıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin planladığı yeni tarifelerin ve etkilenen ülkelerin olası yanıtlarının, azalan talep nedeniyle küresel emtia piyasaları için önemli bir risk oluşturduğunu açıkladı.

Fitch'in yaptığı açıklamada, ABD'nin ek tarifelerinin küresel emtia piyasaları üzerindeki baskıyı artıracağı vurgulandı. Ayrıca, artan ticari gerilimlerin emtia fiyatlarındaki oynaklıkları artırabileceği ve bazı bölgelerde fiyat farklılıklarına yol açabileceği belirtildi.

Özellikle, ABD'nin Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik geniş kapsamlı gümrük vergilerinin, en büyük küresel emtia tüketicisi olan Çin üzerinden küresel ekonomik büyümeyi zayıflatabileceği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, ana metaller, kimyasallar ve petrol piyasalarının bu süreçte baskı altında kalacağı kaydedilirken, Çin'in açıklayacağı teşvik paketlerinin bazı olumsuz etkileri hafifletebileceği aktarıldı.

Ayrıca, ABD'nin tarifelerinin özellikle Çin ve küresel ekonomileri etkileyerek halihazırda yavaşlayan petrol talebi üzerinde ek baskı oluşturacağına dikkat çekildi. 2025 yılında küresel petrol piyasasının fazla vermesinin beklendiği bilgisi de paylaşıldı.

Fitch, ABD'nin çelik ve alüminyum sektörlerine yönelik mevcut tarifelerine dikkat çekerken, bu tarifelerin Çin'in çelik ürünleri üzerindeki etkisinin minimal olmasının beklendiği ifade edildi. Bununla birlikte, Avrupa Birliği’ne yönelik olası yeni ticaret önlemlerinin, kapsamına bağlı olarak gerilimi artırabileceği öngörülüyor.

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