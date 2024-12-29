GAP Bölgesine 1 Trilyon 40 Milyar Lira Yatırım Yapıldı

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bölgesinde önemli bir gelişme yaşandı. 2003-2024 döneminde, yaklaşık 1 trilyon 40 milyar lira kamu yatırımı gerçekleştirildi. Bu bilgiler, GAP Bölgesi ile ilgili yapılan yatırımların büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

GAP İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yatırımların bölgedeki kalkınma sürecine önemli katkılar sağladığı vurgulandı. Yatırımların, tarım, enerji, altyapı ve sosyal alanlarda geniş bir yelpazede yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar, bölgede sağlanan ekonomik büyümenin ve yaşam standartlarının arttığını da gösteriyor.