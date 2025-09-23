Gaziantep’te 'İhracatın Finansmanı Buluşmaları' — Ağar: Suriye Normalleşmesi İhracata Fırsat

Gaziantep’te 'İhracatın Finansmanı Buluşmaları' düzenlendi

Ticaret Bakanlığı ile Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) işbirliğinde gerçekleştirilen "İhracatın Finansmanı Buluşmaları" programı Gaziantep'te yapıldı. Etkinlik öncesinde Türk Ticaret Bankası Gaziantep Şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

Öne çıkan mesajlar

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, toplantıda Suriye'de iç savaşın sona ermesi ve yaşanan gelişmelerin Gaziantep'in ihracatı açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Ağar, "Bölgemizdeki son dönem gelişmelerin Gaziantep'in ihracatı için önemli fırsatlar sunduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağar, küresel ölçekte artan ticaret savaşları ve yükselen korumacı politikaların yanı sıra bölgedeki gerginliklerin küresel ticaret için risk oluşturduğunu belirtti. Suriye'deki siyasi ve ekonomik normalleşmeyle birlikte yeniden yapılanma sürecinin bölge için önem taşıdığını vurgulayan Ağar, inşaat malzemeleri, gıda, halı ve ev tekstili başta olmak üzere birçok sektörde ihracat ve yatırım yoluyla pazar elde etme potansiyeline dikkat çekti.

Ağar, bu pazarda işbirlikleri kurulması için atılan adımlara değinerek 62. Uluslararası Şam Fuarının düzenlendiğini, ayrıca Suriye halkının "zor günleri geride bırakmak için yine bizleri yanlarında görmek istediklerini" söylediğini aktardı. Ağar, Gaziantep iş dünyasını Suriye'deki yatırım fırsatları için ülkedeki temsilciliklerle yakın temas içinde olmaya davet etti.

Toplantıda ayrıca Gaziantep Üniversitesi ile imzalanan ihracat akademisi işbirliği protokolüne değinildi; dış ticaret öğrenmek isteyenlere 95 saatlik yoğun bir müfredatla eğitim verileceği belirtildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de toplantıda her alanda çok çalışacaklarını ve en iyisi olmaya gayret edeceklerini ifade etti.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise ihracatın sürdürülebilirliği için finansmanın öncelikli konu olduğuna dikkat çekerek, "Şu anda ihracatın devam edebilmesi ve yaşayabilmesi için finansman en önemli işlerimizden biridir." dedi.