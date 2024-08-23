Geçici Vergi Beyannameleri İçin Süre Uzatıldı

Vergi Beyannameleri Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri için sürelerin uzatıldığı duyuruldu.

Yeni Son Tarih: 6 Eylül

GİB'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilen talepler doğrultusunda, 2024 ikinci geçici vergi dönemi (nisan-mayıs-haziran) için gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 6 Eylül Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bu yeni düzenleme, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihinin 27 Ağustos günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsamaktadır.

Daha Önceki Uzatma

Daha önce, 19 Ağustos tarihine kadar verilmesi gereken vergi beyannameleri için süre, 27 Ağustos Salı gün sonuna kadar uzatılmıştı.