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Gelir İdaresi'nden Viskideki Vergi Oranları Hakkında Açıklama

GİB, mazot ve viski vergileriyle ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:25
Gelir İdaresi'nden Viskideki Vergi Oranları Hakkında Açıklama

Gelir İdaresi'nden Açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), son dönemde gündem olan mazottan %20, viskiden %1 vergi alındığı şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

İlgili İddialar

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, bu iddialar bir milletvekilinin açıklamalarına dayanmaktadır ve kesinlikle doğru değildir.

Viskideki ÖTV ve KDV Oranları

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'na göre viskinin her bir litresinden 1.269,72 lira ÖTV ve %20 KDV alınmaktadır. Piyasada satılan ve alkol derecesi 40 olan 1 litrelik bir viski ambalajında ise yaklaşık 508 lira tutarında ÖTV bulunmaktadır.

Buna ek olarak, bu viskiden alınan KDV miktarı 200 ila 300 lira arasında değişmektedir. Böylece, toplam vergi yükü %45 ila %62 arasında bir oranla kendini göstermektedir.

Yapılan açıklamalar, bu vergi oranlarının incelenmesinin ve doğru bilgilendirilmenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

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