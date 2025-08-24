GİB: Lüks düğün organizatörlerinde 3,6 milyar lira kayıt dışı tespit edildi

DENİZ ÇİÇEK - Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaş şikayetleri üzerine başlattığı yapay zeka destekli denetimlerde, düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerinde önemli düzeyde kayıt dışı gelir tespit etti.

Yapay zeka destekli denetimler ve saha çalışmaları

Yılbaşından bu yana yürütülen hasılat incelemeleri kapsamında, ilk etapta 474 düğün salonunda 1226 fiili denetim gerçekleştirildi. Saha çalışmalarının yanı sıra, 4 bin 623 mükellef yapay zeka destekli analizlere tabi tutuldu. Denetimlerde; vergi beyannameleri, işlem hacimleri, banka hareketleri, fatura düzenlemeleri ve sosyal medya faaliyetleri gibi çok sayıda veri, ilişkilendirme algoritmaları ve büyük veri analitiği kullanılarak incelendi.

Bulgular: Sektörde ciddi gelir farkları

Denetimler, beyan edilen gelirlerle fiilen tahsil edilen tutarlar arasında ciddi uyumsuzluklar olduğunu ortaya koydu. Faaliyet türlerine göre yapılan değerlendirmede; kır düğünü organizatörleri, lüks kokteyl ve davet hizmeti sunan firmalar ile klasik salon düğünü işletmeleri ayrı ayrı incelendi. En yüksek sapma lüks düğün hizmeti sunan organizasyon firmalarında görüldü.

GİB'in analizleri sonucunda, düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine yönelik 3,6 milyar lira tutarında kayıt dışı gelir tespit edildi.

Riskli mükelleflere izah çağrısı

Yapılan analizler sonucunda yaklaşık 1600 mükellef "riskli" olarak değerlendirildi ve bu mükellefler izaha davet edilerek gerekli açıklamaları sunmaları istendi.

Bakan Şimşek: Denetimler sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, denetimlerin süreceğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Vergide adaletin sağlanması, yükümlülüklerini yerine getiren milyonlarca vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Bu tür analizler, sadece gelir tespiti değil, aynı zamanda sektörün bileşenleri arasında görünmeyen ilişki ağlarını da ortaya çıkarıyor."

GİB'in yapay zeka destekli denetimleri, kayıt dışı ekonominin boyutunu ve sektörel ilişkileri daha görünür kılarken, benzer çalışmaların devam etmesi bekleniyor.