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Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:21
Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, Anadolu Ajansı'nın Oylamasına Katıldı

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılma fırsatı buldu. Bu oylama, yıl boyunca çekilen en anlamlı ve etkileyici fotoğrafları seçmek amacıyla düzenlenmektedir.

Dilek, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin toplumsal hafızayı güçlendirdiğini ve görsel medyanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, yıl içinde enerjinin ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik çabaların önemini vurguladı.

Bu yılın fotoğrafları arasında dikkat çeken farklı temalarla, tüm katılımcıların oy kullanarak favori karelerini seçmesi bekleniyor. Sonuçların ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, Anadolu Ajansının gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, Anadolu Ajansının gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, Anadolu Ajansının gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, Anadolu Ajansının gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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