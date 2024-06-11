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Gram altın fiyatları paraşütsüz çakıldı! Yeni fiyatı gören soluğu kuyumcuda alacak

Altın yatırımcılarına kötü haber! Fiyatlar düşüyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 23:34
Gram altın fiyatları paraşütsüz çakıldı! Yeni fiyatı gören soluğu kuyumcuda alacak

Rekor fiyatlar beklenirken düşüşler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞLER

ABD tarım dışı istihdam verileri tahminlerin üstünde açıklandığı için altın düşürecek ilk hareket Çin'den gelmiş oldu. Çin Merkez Bankası veriler sonrasında altın alımlarını durdurmaya karar verdi. İki haber sonrasında altın fiyatları hızlı şekilde düşmeye başladı. ONS altın 2 bin 370 dolar seviyelerine geldikten sonra kararlarla birlikte 2 bin 293 dolara kadar düşmüş oldu. Gram altın ise Kapalıçarşı'dan 2 bin 477 TL seviyelerinden 2 bin 420 TL seviyelerine düşmüş oldu. 24 ayar külçe altın gram fiyatı ise haftaya yüzde 1.19 düşüşler 2 bin 401 TL ile başladı. Geride kalan hafta sonu 3 bin 975 TL'den işlem gören çeyrek altın 3 bin 930 TL'ye düşmüş oldu. Cumhuriyet altını ise yüzde 1.79 düşüş yaşayarak 15 bin 900 TL'ye düşmüş oldu. Güncel olarak altın fiyatları şu şekilde;

altın fiyatlarında düşüşler

GRAM ALTIN 

Gram altın alış: 2.381,76

Gram altın satış: 2.382,47

ÇEYREK ALTIN 

Çeyrek altın alış: 3.910,00

Çeyrek altın satış: 3.984,00

YARIM ALTIN 

Yarım altın alış: 7.844,00

Yarım altın satış: 7.960,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.567,00

Tam altın satış: 15.871,00

CUMHURİYET ALTINI 

Cumhuriyet altını alış: 16.059,00

Cumhuriyet altını satış: 16.301,00

ATA ALTIN 

Ata altın alış: 15.977,00

Ata altın satış: 16.285,00

Not: yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

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