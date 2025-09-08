Günlük Elektrik Verileri: Türkiye'de 894 bin 332 megavatsaat Üretildi, 891 bin 87 megavatsaat Tüketildi

Türkiye'de dün 894 bin 332 megavatsaat üretim, 891 bin 87 megavatsaat tüketim kaydedildi; en yüksek saatlik tüketim 21.00'de 42 bin 573 MWh oldu.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:19
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün ülke genelinde elektrik üretimi ve tüketimine ilişkin veriler açıklandı. Günlük bazda kayda geçen üretim ve tüketim rakamları enerji sektöründeki dengenin yakın olduğunu gösterdi.

Günlük Üretim ve Tüketim Rakamları

Dün 894 bin 332 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 87 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Saatlik Tüketim Değerleri

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 573 megavatsaat ile 21.00'de kaydedildi. En düşük saatlik tüketim ise 31 bin 396 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynakları Dağılımı

Üretimde ilk sırada yaklaşık %20,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu %18,1 ile doğal gaz santralleri ve %17,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Elektrik İthalat ve İhracatı

Dış ticarette dün 8 bin 428 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 236 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Not: Veriler Türkiye Elektrik İletim AŞ kaynaklıdır.

