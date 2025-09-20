Haftalık Yatırım Özeti: BIST 100, Altın, Dolar ve Avro Kazandırdı

Bu hafta yatırım araçları arasında Borsa, altın, dolar ve avro yatırımcısına kazandırdı. Piyasalar güçlü bir yükseliş kaydederken bazı hisselerde öne çıkan primler görüldü.

Piyasa Performansı

BIST 100 endeksi haftayı %8,89 değer kazancıyla 11.294,48 puan seviyesinden tamamladı. Endeks hafta içinde en düşük 10.264,25 ve en yüksek 11.297,44 puanı gördü.

Sektörlerdeki Hareket

Borsa İstanbul mali endeksi haftalık bazda %8,66 artışla 15.092,27 puan, sanayi endeksi %9,11 yükselişle 14.899,04 puan, hizmetler endeksi %6,02 kazançla 11.094,45 puan ve teknoloji endeksi %15,44 artışla 27.574,22 puan oldu.

En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisseler

BIST 100 kapsamındaki hisseler arasında bu haftanın en çok prim yapan şirketi Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu; hisse haftalık bazda %55,29 yükseldi. Onu Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ (%41,55) ve Destek Finans Faktoring (%31,62) izledi.

Haftanın en çok değer kaybedenleri arasında Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ (%6,19), Astor Enerji AŞ (%5,75) ve Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ (%5,4) yer aldı.

Piyasanın En Değerli Şirketleri

Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketler listesinde ASELSAN 932 milyar 64 milyon lira, Garanti BBVA 621 milyar 600 milyon lira ve Koç Holding 465 milyar 337 milyon lira ile öne çıktı.

Altın ve Dövizde Haftalık Seyir

24 ayar külçe altının gram fiyatı haftalık bazda %0,37 artışla 4.874,86 lira seviyesine, cumhuriyet altını ise %0,36 yükselişle 32.912 lira oldu.

Dolar satış fiyatı %0,03 artışla 41,3800 lira, avro satış fiyatı ise %0,39 değer kazanarak 48,6980 lira seviyesine çıktı. Geçen hafta 56,1070 lira olan İngiliz sterlini bu hafta %0,42 düşüşle 55,8710 lira seviyesine gerilerken, İsviçre frangı önceki haftaya kıyasla %0,40 yükselişle 52,1230 lira oldu.

(Sürecek)