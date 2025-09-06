Haftalık Yatırım Rehberi: Kapalıçarşı Altınları ve Döviz Fiyatları (TL)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık ve 2024 sonuna göre değişim oranları aşağıda yer alıyor.

Fiyatlar ve Değişimler

Tablo (veriler olduğu gibi korunmuştur):

TLYatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)Külçe Altın2.975,004.537,484.768,935,1060,30Cumhuriyet20.180,0030.651,0032.202,005,0659,57ABD Doları35,358041,151041,25500,2516,68Avro36,751048,023148,51101,0232,00İngiliz Sterlini44,308055,428055,93900,9226,25İsviçre Frangı39,041051,376051,76300,7532,59(Sürecek)

Öne çıkanlar: Külçe Altın haftalık bazda %5,10 artış göstererek 4.768,93 TL seviyesine çıktı. Cumhuriyet altını ise haftalık %5,06 yükselişle 32.202,00 TL olarak kaydedildi.

Detaylı takip ve yatırım kararları için verileri düzenli olarak izlemeniz önem taşımaktadır.