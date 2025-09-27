Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları: Rota Portföy %28,16 ile Zirvede

Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları
Bu hafta yatırım fonları arasında Rota Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) yüzde 28,16 ile en fazla değer kaybeden fon oldu. Emeklilik fonları tarafında ise Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 0,87 düşüşle en çok gerileyen fon olarak kayda geçti.
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,458775, Getiri: -28,16%
BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,861785, Getiri: -18,98%
PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON — Fon Fiyatı: 2,691799, Getiri: -14,46%
PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,270245, Getiri: -14,36%
PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,581021, Getiri: -13,85%
PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 8,611153, Getiri: -13,18%
PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,505729, Getiri: -12,68%
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON — Fon Fiyatı: 1,956578, Getiri: -12,03%
PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,485842, Getiri: -11,95%
HEDEF PORTFÖY UĞUR SERBEST FON — Fon Fiyatı: 1,91373, Getiri: -11,90%
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,011602, Getiri: -0,87%
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,356233, Getiri: -0,62%
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,348726, Getiri: -0,42%
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,215882, Getiri: -0,34%
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,010884, Getiri: -0,30%
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,01122, Getiri: -0,30%
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,751963, Getiri: -0,28%
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,336942, Getiri: -0,24%
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,663043, Getiri: -0,15%
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,508512, Getiri: -0,14%
