Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Malatya Büyükşehir Belediyesi, halk ekmek fiyatlarına yapılan yeni zammı duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, ekmek fiyatları yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde artırıldı.

Yeni tarifeye göre, 200 gramlık halk ekmeğin fiyatı 6,5 TL olarak belirlendi. Fiyat artışları yalnızca ekmekle sınırlı kalmadı; tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, kepekli ekmek, simit, ay çöreği ve poğaça gibi çeşitli ekmek çeşitlerinin de fiyatlarında artış gerçekleştirildi. İşte yeni fiyatlar:





Normal ekmek: 6,5 TL

Tam buğday ekmeği: 7,5 TL

Çavdar ekmeği: 7,5 TL

Kepekli ekmek: 7,5 TL

Ramazan pidesi: 6,5 TL

Simit: 7,5 TL

Ay çöreği: 7,5 TL

Poğaça: 7,5 TL

Bu fiyat artışları, ekmek tüketicileri tarafından dikkatle takip edilmekte ve malzeme maliyetlerinin yanı sıra enflasyon etkileriyle ilgili tartışmalara yol açmaktadır. Malatya halkı, yeni fiyat tarifesiyle birlikte ekmek ve diğer unlu mamulleri daha yüksek maliyetlerle temin edecek.