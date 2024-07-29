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Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon Halka Arz Ediliyor

Halkbank, kadın istihdamını destekleyen yeni fonunu yarın halka arz ediyor. İşte ayrıntılar.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:05
Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon Halka Arz Ediliyor

Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon Halka Arz Ediliyor

Halkbank, kadınların iş gücündeki rolünü artırmayı hedefleyen Üreten Kadınlar Değişken Fon'unu yarın halka arz ediyor. Bu fon, cinsiyet eşitliğini göz önünde bulunduran şirketlere yatırım yapma olanağı sunacak.

Fonun Amacı ve Yatırım Alanı

Halkbank, Ziraat Portföy aracılığıyla yayınlanacak fonun toplumsal cinsiyet odaklı yatırım anlayışının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Fon, Türkiye borsasında işlem gören ve kadın istihdamının artışını destekleyen şirketlere yatırım yapacak.

Yatırım Şartları

Fonun toplam değerinin en az %80'i, kadın yönetici veya yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunduran yerli şirketlerin ihraç ettiği borçlanma araçları ve ortaklık paylarından oluşacak. Yatırım yapılacak şirketler, İstanbul Üniversitesi danışmanlığında belirlenen kriterlere uygun olarak seçilecek.

Nasıl Yatırım Yapılır?

Yatırımcılar, Halkbank şubeleri, internet şubesi ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla bu fona yatırım yapabilirler. Yatırımlar, fon alış emri girişi menüsünden gerçekleştirilebilecek.

Osman Arslan'dan Açıklama

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadınların iş gücüne katılımının artırılmasının yanı sıra yönetim pozisyonlarındaki varlıklarının da önemine değindi. Arslan, "Üreten kadının bankası olarak, kadın girişimcilere özel finansal ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu fon, eşitlik politikalarının desteklenmesi açısından büyük bir adım." dedi.

İş hayatında cinsiyet eşitliğini ve kadının güçlenmesini ön planda tutan şirketlere yatırım yapma...

İş hayatında cinsiyet eşitliğini ve kadının güçlenmesini ön planda tutan şirketlere yatırım yapma imkanı sunan Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon, Ziraat Portföy aracılığıyla yarın halka arz edilecek. Açıklamada, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın görüşlerine yer verildi.

İş hayatında cinsiyet eşitliğini ve kadının güçlenmesini ön planda tutan şirketlere yatırım yapma...

İş hayatında cinsiyet eşitliğini ve kadının güçlenmesini ön planda tutan şirketlere yatırım yapma imkanı sunan Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon, Ziraat Portföy aracılığıyla yarın halka arz edilecek. Açıklamada, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın görüşlerine yer verildi.

İş hayatında cinsiyet eşitliğini ve kadının güçlenmesini ön planda tutan şirketlere yatırım yapma...

İş hayatında cinsiyet eşitliğini ve kadının güçlenmesini ön planda tutan şirketlere yatırım yapma imkanı sunan Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon, Ziraat Portföy aracılığıyla yarın halka arz edilecek. Açıklamada, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın görüşlerine yer verildi.

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