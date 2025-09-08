Hazine 67 milyar 4,6 milyon lira Bono İhalesiyle Borçlandı — Bileşik Faiz %40,51

Hazine 67 milyar 4,6 milyon lira Bono İhalesiyle Borçlandı

İhalede yüksek faiz ve yoğun talep öne çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği bono ihalesiyle 67 milyar 4,6 milyon lira tutarında borçlanmaya gitti.

İhalede, 9 ay (280 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalenin faizleri; basit faiz %38,88 ve bileşik faiz %40,51 olarak kayda geçti.

Toplamda nominal teklif tutarı 58 milyar 801,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu kapsamda nominal satış 33 milyar 716,7 milyon lira, net satış 25 milyar 954,6 milyon lira olarak açıklandı.

Kamu kesiminden gelen 31 milyar 50 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 17 milyar 515,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

Sonuç olarak Hazine, ihalede toplam 67 milyar 4,6 milyon lira borçlanmış oldu.