Hazine Altın Tahvili ve Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine, Yeni Altın Tahvili ve Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik olarak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları ihraç etti. Bu önemli finansal gelişme, yatırımcılara yeni fırsatlar sunuyor.

İhraç Detayları

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 9 Ekim 2024 tarihli ve 7 Ekim 2026 itfa tarihli bir altın tahvili ihraç edildi. Bu tahvilin toplam büyüklüğü 5 bin 385 kilogram altına eşdeğer olup, yatırımcılara her 6 ayda bir yüzde 0,75 oranında kupon ödemesi yapılacak.

Altına Dayalı Kira Sertifikası

Aynı tarih aralığı ile, 19 bin 740 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası da doğrudan satış yöntemi ile yatırımcılara sunuldu. Bu sertifika da benzer şekilde, her 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemesi gerçekleştirilecek.

Bu yeni ihraçlar, yatırımcılar için cazip alternatifler oluştururken, Türkiye'nin finansal piyasalarındaki çeşitliliği artırmaya yardımcı olacak.