Hepatit B Tedavi Edilmediğinde Ciddi Sonuçlar Doğurabilir

Hepatit B'nin Tehlikeleri

, Hepatit B enfeksiyonunun tedavi edilmediğinde karaciğer sirozu veya kanserine yol açabileceğini belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünyada yaklaşık 257 milyon kişi kronik Hepatit B enfeksiyonu taşımaktadır. Her yıl 887 bin kişi, bu hastalığın neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ise bu oranın %4-5, yani yaklaşık 3,5 milyon birey olduğu tahmin edilmektedir.

Hepatit B'den Korunmanın Yolları

Özuğuz, Hepatit B virüsüne karşı en etkili koruma yönteminin aşı olduğunu vurgulayarak, doğumda yapılan aşıların hastalığın yayılmasını engellemede kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, sağlıklı bireyler ile Hepatit B taşıyıcılarının yakınlarının da aşılanmasının önemini belirtti.

Bulaşma Yolları ve Belirtiler

Hepatit B virüsü, enfekte bireylerin kanı ve vücut sıvıları aracılığıyla bulaşır. Özuğuz, en yaygın bulaşma yollarını şu şekilde sıraladı:

Doğum sırasında enfekte anneden bebeğe geçiş

Korumalı olmadan yapılan cinsel ilişkiler

Enfekte iğne ve enjektörlerin paylaşımı

Kişisel eşyaların paylaşımı (örneğin diş fırçası, tıraş bıçağı)

Özuğuz, enfeksiyonun belirtilerinin 1-4 ay sonra ortaya çıktığını ve hafif grip benzeri semptomlar ile başlayabileceğini kaydetti. Sarılık, karın ağrısı, iştah kaybı, halsizlik gibi belirtiler Hepatit B'ye işaret edebilir.

Tanı ve Tedavi Süreci

Hepatit B tanısı kan testleri ile konulmakta olup, bu testler virüsün varlığı ve karaciğer fonksiyonları için yapılmaktadır. Akut enfeksiyon genellikle spesifik bir tedavi gerektirmesine rağmen, kronik Hepatit B hastalarının uzun süreli tedavi ve düzenli takip gerektirdiği unutulmamalıdır. Yaşam tarzı değişiklikleri, alkol tüketiminin azaltılması ve sağlıklı beslenme, tedavi sürecine destek sağlamaktadır.