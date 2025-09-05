Hibrit ve Elektrikli Araçların Kiralama Payı İlk Yarıda %11,8 — TOKKDER Raporu

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) ile bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ işbirliğiyle hazırlanan "TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu" yılın ilk yarısına ilişkin verileri açıkladı. Rapora göre operasyonel araç kiralama pazarında hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 11,8 seviyesine yükseldi.

Pazar büyüklüğü ve filo

Rapor, sektörün söz konusu dönemde geçen yılın sonuna göre yüzde 6,5 daraldığını ortaya koydu. Aynı dönemde sektörün filosunda bulunan araç sayısı 235 bin 400'e gerilerken, sektörün aktif büyüklüğü 302 milyar lira olarak kaydedildi.

Marka ve sınıf tercihleri

Operasyonel kiralamada markalar arasında Renault yüzde 18,6 payla en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü. Renault'u yüzde 16 ile Fiat, yüzde 9 ile Toyota, yüzde 8,8 ile Volkswagen ve yüzde 8 ile Ford takip etti.

Kiralanan araçların sınıf dağılımında ise kompakt sınıf araçlar yüzde 46,6 ile ilk sırada yer aldı. Küçük sınıf araçların payı yüzde 31,4, üst-orta sınıf araçların payı yüzde 10 ve hafif ticari araçların payı yüzde 7 olarak belirlendi.

Yakıt türü ve gövde tercihleri

Yakıt türüne göre değerlendirmede, kiralamalarda ilk sırayı yüzde 59 ile benzinli araçlar aldı. Bunu yüzde 29,2 ile dizel araçlar ve yüzde 11,8 ile hibrit ve elektrikli araçlar izledi. Gövde tipinde sedan araçlar yüzde 42,4 ile liderliğini sürdürdü; hatchback yüzde 25,9, SUV yüzde 23 ve station wagon yüzde 0,8 pay aldı.

Vergi, alım ve vites dağılımı

Yılın ilk yarısında kiralanan araçların yüzde 84,4'ü otomatik vitese sahip olurken, manuel vites payı yüzde 15,6 olarak kaydedildi. Sektör, bu dönemde 24,5 milyar lira vergi ödedi. Geçen yıl 95,8 milyar lira tutarında araç alımı yapan sektör, bu yılın ilk yarısında araç alımı için 50,7 milyar lira harcadı.

TOKKDER Başkanı'nın değerlendirmesi

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, açıklamada şirketlerin kaynaklarını verimli kullanmak için satın alma yerine operasyonel kiralamayı tercih ettiğini belirtti. Tangün, şirketlerin öz kaynaklarını ve kredi limitlerini ana faaliyetlerine yönlendirdiklerini, araç sahipliğinden kaynaklanan maliyet ve riskleri bertaraf ettiklerini vurgulayarak, "Sağlıklı analiz yapan her şirketin kiralamayı tercih etmesi lazım. Kiralama dünyada da büyüyor, bizde de büyümeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Tangün ayrıca verimlilik, tasarruf ve risk yönetimi açısından operasyonel kiralamanın sunduğu avantajlara rağmen ülkede iş amaçlı kullanılan araçların yaklaşık yüzde 10'unun operasyonel kiralama yöntemiyle finanse edildiğini belirtti ve sektörün hedeflenen büyüklüğe ulaşması için uluslararası ve büyük ölçekli yerel şirketlerin yanı sıra KOBİ'lerin de şirket araçlarının finansmanında artan oranda operasyonel kiralama tercih etmesini sağlamanın önemine dikkat çekti.

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan Tangün, açıklamalarda bulundu.