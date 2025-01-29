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Howard Lutnick: "Tarifeleri Adalet ve Saygı İçin Kullanabiliriz"

ABD Ticaret Bakanı adayı Howard Lutnick, tarifeleri adalet ve saygı sağlamak amaçlı kullanabileceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 21:24
Howard Lutnick: "Tarifeleri Adalet ve Saygı İçin Kullanabiliriz"

Howard Lutnick: "Tarifeleri Adalet ve Saygı İçin Kullanabiliriz"

ABD Senatosunun Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesinde gerçekleştirilen onay oturumunda, Howard Lutnick, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ticaret Bakanlığı'na aday gösterildi. Tarife politikasına dair görüşlerini paylaşan Lutnick, mütekabiliyet, adalet ve saygı oluşturmak için tarifelerin kullanılabileceğini ifade etti.

James David Vance: "Harika Bir Ticaret Bakanı Olacak"

Lutnick'in onay oturumuna katılan ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "Sevgili dostum Howard Lutnick'i sunmaktan büyük heyecan duyuyorum. O, ABD için harika bir Ticaret Bakanı olacak," dedi. Vance, Lutnick'in ürün geliştirme ve satış konusundaki yetkinliğine de dikkat çekti.

Duygusal Anılar ve Gelecek Hedefleri

Lutnick, onay oturumunda yaptığı konuşmada, 11 Eylül 2001'deki saldırılar sonucu kaybettiği kardeşi ve 657 çalışanı ile ilgili duygusal anılar paylaştı. Senatörlerin sorularını yanıtlarken, bakanlığının onaylanması halinde 90 gün içinde Cantor Fitzgerald gibi işlerinden çekileceğini belirtti. "Hayatımda yeterince para kazandım. Şimdi Amerikan halkına hizmet etme fırsatım var," dedi.

Tarifeler ve Enflasyon İddiaları

Tarifelere ilişkin görüşlerini paylaşan Lutnick, ABD'nin ticaretinin daha adil hale gelmesi gerektiğini vurgulayarak, "Küresel ticaret ortamında kötü muamele görüyoruz. Diğer ülkeler daha yüksek tarifelere ve sübvansiyonlara sahip," dedi. Ayrıca, tarifelerin enflasyona neden olduğu iddialarını red ederek, "Tarifelerin en yüksek olduğu Hindistan ve Çin, enflasyon yaşamıyor. Tarifelerin enflasyona neden olduğu tam bir saçmalık," şeklinde konuştu.

Fentanil ve İhracat Kontrolleri

Başkan Trump'ın Kanada ve Meksika'ya uygulanacak tarifelerine değinen Lutnick, bu ülkelerin fentanil akışını engellemeleri halinde tarifelerin uygulanmayabileceğini belirtti. Ayrıca, Çin ile ticarette olumsuz bir bakış açısının mevcut olduğunu ifade eden Lutnick, çip kontrollerine yönelik güçlü bir tutum sergileyeceğini vurguladı.

Lutnick, ihracat kontrollerinin tarife modeliyle desteklenmesi gerektiğini ve bu konudaki kısıtlamaların titizlikle uygulanacağını belirtti. "Liderliğimizi korumalıyız. Bu kısıtlamalar uygulandıktan sonra, ülkemizi daha güvenli bir hale getireceğiz," dedi.

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