Hükümetten maaşı 7500 TL olan emeklilere sevindiren haber!

Yılmaz, asgari ücrete dair önemli açıklamalarda bulunurken öncelikli olarak yüzde 107 artış olacağının sinyalleri verilirken reel olarak asgari ücreti koruyucu çok ciddi tedbirler alınarak tüm ücretlerde vergi muafiyeti yapılacağı bilgisi verildi. Muafiyet tutarı üzerine 500 milyar lira seviyelerinde vergi harcamalarında sınırlama getirildi.





Sosyal diyalog üzerinden mekanizmayla bütün şartlar belirlenirken, yorum yapılmaması gerektiğini belirtti. Sadece kamunun bu konuda perspektifini paylaşmasıyla yeterli olmazken işin kamu, işçi ve işveren tarafından yer alıyor. Aralık ayıyla beraber sosyal diyalog mekanizması devreye girerken işçilerin refah beklentileriyle işletmelerde rekabet gücüyle devam ettirme beklentileri oluştu.

Yılmaz açıklamalarında gündemde yer alan emekli maaşlarına değinirken 7.500 TL olan en düşük rakamlar için bütçe ayrılacağı ve hükümetin elinden geleni yapacağını belirtti.