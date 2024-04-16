IBAN'ıyla para gönderenler eyvah eyvah diyecek! 50 TL bile olsa yandılar

IBAN'a para yatırıyorsanız iki kere düşünün! Bu hatayı yapmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

IBAN'A PARA GÖNDERİRKEN DİKKAT EDİN

Yanında nakit para bulundurmayan insanlar ödeme yapacakları zaman bankacılık uygulamalarından IBAN üzerinden para göndermeyi tercih ediyor. Ancak tanımadığınız birinin hesabına para gönderirseniz başınıza bela alabilirsiniz! Son 5 senede 10 bin kişinin tanımadıkları hesaplara para gönderdikleri için dolandırıcılık dosyasına dahil edildikleri tespit edildi.





Birinin IBAN'ına para gönderdiğiniz zaman dolandırıcılık işine karışan biriyse emniyet sizi arıyor. Bu kişiyle olan bağlantınızı araştırıyor. Bir kanıtınız yoksa da yandınız demektir. Sizi de dolandırıcılık dosyasına dahil ediyorlar. Uzman kişiler tanımadığınız kişilere IBAN aracılığıyla para gönderirken iki kere düşünülmesi gerektiğini sık sık dile getiriyor.