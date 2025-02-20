İç Anadolu Kariyer Fuarı 'İKAF'25' Konya'da Başladı

İç Anadolu Kariyer Fuarı 'İKAF'25', Konya'da genç istihdamına yönelik önemli fırsatlar sunuyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:01
İç Anadolu Kariyer Fuarı 'İKAF'25' Konya'da Başladı

İKAF'25 Konya'da Kapılarını Açtı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, Selçuk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'25), 'Yetenek Her Yerde' temasıyla kapılarını açtı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, 17 üniversite ve çeşitli paydaş kurumlar katıldı.

Genç İstihdamında Önemli Gelişmeler

Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, üniversitelere kurulan kariyer merkezleri aracılığıyla 13 bini aşkın işverenle öğrencileri buluşturduklarını belirtti. Atay, platformda o dönem açık olan 270 iş ilanına dikkat çekerek, “İşverenler sürekli olarak gençlere ihtiyaçlarını bildiriyor,” dedi.

Bölgesel Kariyer Fuarlarının Önemi

Atay, bu yıl 42. bölgesel kariyer fuarının yapıldığını ve nisan sonunda 50. organizasyonlarını tamamlayacaklarını açıkladı. 146 üniversite ile iş birliği yaptıklarını söyleyen Atay, “Her bir bireye kendi hayatına dair karar verme fırsatı sunmalıyız” dedi. Ayrıca, kariyer planlama dersleri ile üniversitelerin ilk sınıflarına bu dersin eklenmesi gerektiğini vurguladı.

İstihdamda Dikkat Çeken Rakamlar

Atay, 20-24 yaş grubundaki işsizlik oranının önceki yıla göre yüzde 18'lerden yüzde 16,2'ye düştüğünü belirterek, bu dramatik düşüşün %8,3'ünün Erken Dönem Kariyer Ekosistemi'nden kaynaklandığını ifade etti. Bu ekosistemin Türkiye’nin hem genel işsizliğini düşürmede, hem de genç istihdamını artırmada önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Programda Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Fuarın açılış programında, Konya Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Başkanı Ufuk Bilgetekin gibi önemli isimler de konuşma yaptı.

Öte yandan, fuar etkinlikleri Anadolu Ajansı tarafından takip edilmiştir.

Konya'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda "Yetenek Her Yerde"...

Konya'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda "Yetenek Her Yerde" temasıyla Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'25) açıldı. Fuar, Selçuklu Kongre Merkezi'nde, 17 üniversite ve paydaş kurumların katkılarıyla gerçekleştirildi.

Konya'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda "Yetenek Her Yerde"...

Konya'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda "Yetenek Her Yerde" temasıyla Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'25) açıldı. Fuar, Selçuklu Kongre Merkezi'nde, 17 üniversite ve paydaş kurumların katkılarıyla gerçekleştirildi.

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