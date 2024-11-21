DOLAR
34,48 -0,06%
EURO
36,22 0,3%
ALTIN
2.952,95 -0,62%
BITCOIN
3.366.032,69 -3,59%

ICT Investment, Gambiya ile Stratejik İşbirliği Projelerine Başladı

ICT Investment, Gambiya hükümetiyle stratejik projeler için önemli bir işbirliği anlaşmasına imza attı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 19:31
ICT Investment, Gambiya ile Stratejik İşbirliği Projelerine Başladı

ICT Investment, Gambiya ile Stratejik İşbirliği Projelerine Başladı

ICT Investment, Gambiya İçişleri Bakanı Abdoulie Sanyang ve Gambiya Ulusal Güvenlik Danışmanı Abubakarr Suleiman Jeng ile Ankara'daki merkezinde bir araya geldi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarını güçlendirmek amacı taşıyor.

İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, heyet Türkiye'nin önde gelen fabrika ve şirketlerini ziyaret ederek çeşitli işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Bakan Sanyang ve Jeng, bazı projelerde işbirliği yapmak üzere Gambiya hükümeti adına ICT Investment ile mutabakat zaptı imzaladı.

Başkan Erdoğan ile Görüşme

Ayrıca, Gambiya heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Kültür ve Kongre Merkezi'nde kabul edildi. Görüşme sırasında Bakan Sanyang, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un selamlarını iletti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik düşüncelerini paylaştı.

Proje Detayları Ele Alındı

Heyetin Gambiya'ya dönmesinin ardından ICT Investment yetkilileri, Gambiya'daki Cumhurbaşkanı Adama Barrow ve üst düzey yöneticilerle bir araya gelerek işbirliği projelerini detaylı olarak ele aldı.

Gambiya'nın Yatırım Potansiyeli

ICT Investment Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Osmanoğlu, Gambiya'nın büyük bir yatırım potansiyeline sahip olduğunu belirterek, savunma sanayisi, altyapı projeleri ve dijital dönüşüm alanlarında çeşitli projeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Şirketin hedefleri arasında, bu projelerle Gambiya'nın kalkınmasına katkı sunmak ve Türkiye ile Gambiya arasındaki ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IMF, Trump'ın Ekonomik Politikalarını Değerlendirmek İçin Ayrıntıları Bekliyor
2
Gazprombank, ABD Yaptırımlarına Rağmen Faaliyetlerine Devam Edecek
3
ABD, Gazprombank'a Yaptırım Uyguladı!
4
TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ufuk Bilgetekin Yeniden Seçildi
5
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Avro İle BIST 100'de Yükseliş
6
Gelir İdaresi'nden Vergi Borcu İddialarına Cevap
7
15. Boğaziçi Zirvesi Başladı: Geleceğe Köprüler Kurmak

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar