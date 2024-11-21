ICT Investment, Gambiya ile Stratejik İşbirliği Projelerine Başladı

ICT Investment, Gambiya İçişleri Bakanı Abdoulie Sanyang ve Gambiya Ulusal Güvenlik Danışmanı Abubakarr Suleiman Jeng ile Ankara'daki merkezinde bir araya geldi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarını güçlendirmek amacı taşıyor.

İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, heyet Türkiye'nin önde gelen fabrika ve şirketlerini ziyaret ederek çeşitli işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Bakan Sanyang ve Jeng, bazı projelerde işbirliği yapmak üzere Gambiya hükümeti adına ICT Investment ile mutabakat zaptı imzaladı.

Başkan Erdoğan ile Görüşme

Ayrıca, Gambiya heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Kültür ve Kongre Merkezi'nde kabul edildi. Görüşme sırasında Bakan Sanyang, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un selamlarını iletti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik düşüncelerini paylaştı.

Proje Detayları Ele Alındı

Heyetin Gambiya'ya dönmesinin ardından ICT Investment yetkilileri, Gambiya'daki Cumhurbaşkanı Adama Barrow ve üst düzey yöneticilerle bir araya gelerek işbirliği projelerini detaylı olarak ele aldı.

Gambiya'nın Yatırım Potansiyeli

ICT Investment Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Osmanoğlu, Gambiya'nın büyük bir yatırım potansiyeline sahip olduğunu belirterek, savunma sanayisi, altyapı projeleri ve dijital dönüşüm alanlarında çeşitli projeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Şirketin hedefleri arasında, bu projelerle Gambiya'nın kalkınmasına katkı sunmak ve Türkiye ile Gambiya arasındaki ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.