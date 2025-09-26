Ifo: Alman şirketler durgunlukta personel planlamasını yavaşlatıyor

Ifo'nun Eylül İstihdam Barometresi 92,5'e geriledi; şirketler özellikle otomotiv ve makine sektörlerinde daha az personel planlıyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:19
Almanya ekonomisinin büyüme sorunlarıyla mücadele ettiği ortamda, Ifo İstihdam Barometresi eylül ayında Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayımlanan veriler, işverenlerin işe alım planlarını yavaşlattığına işaret ediyor.

Barometre verileri

Anket sonuçlarına göre, ağustosta 93,8 puan olan İstihdam Barometresi bu ay 92,5 puana geriledi. Ifo açıklamasında, "Almanya'daki şirketler giderek daha az personelle idare etmeyi planlıyor." ifadesi yer aldı.

Sektörel görünüm

Ifo değerlendirmesine göre sanayide istihdam beklentileri düşüyor; özellikle otomotiv ve makine mühendisliği sektörleri daha az personel planlıyor. Hizmet sektöründe barometre belirgin bir düşüş gösterirken, taşımacılık ve lojistik sektöründeki bazı şirketler işten çıkarmaları duyurdu. Öte yandan inşaat sektöründe kitlesel bir işten çıkarma dalgasına dair bir işaret gözlemlenmiyor; firmalar personeli elde tutmaya çalışıyor.

İşgücü piyasası ve uzman görüşü

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe değerlendirmesinde, "İşgücü piyasası hala durgun. Ekonomide toparlanma şimdilik gerçekleşmediği için birçok şirket personel sayılarını frenliyor." dedi. Wohlrabe, işten çıkarmaların genellikle kademeli gerçekleştiğini ve boş pozisyonların doldurulamadığını belirterek, "Şu anda büyük işten çıkarma dalgaları görmüyoruz." ifadesini kullandı.

Makro görünüm: Toparlanma zorluğu

Ifo ayrıca iş dünyasının güveninde düşüşe dikkat çekti. Altı aylık artışın ardından Ifo İş Ortamı Güven Endeksi eylülde, ağustosta 88,9 olan seviyeden 87,7'ye geriledi. Enstitü, yapısal reformlar yapılmadan gerçek bir ekonomik toparlanmanın mümkün olmayacağı uyarısında bulunuyor.

Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,3 büyürken, ikinci çeyrekte %0,1 daraldı. Özellikle imalat sektöründeki kalıcı zayıflık, artan faiz oranları ve konjonktürel riskler ekonominin kırılganlığını sürdürüyor.

