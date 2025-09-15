Ifo analizi: Almanya'nın inovasyon politikasında yeni yaklaşım şart

Ifo'dan uyarı: İnovasyon politikasında yeni yaklaşım gerekiyor

Misyon odaklı strateji, sürdürülebilir büyüme için çözüm olabilir

Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ekonomik büyümede zorlanan ülkenin uzun vadede daha sürdürülebilir hale gelmesi için inovasyon politikasında yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Ifo, "Misyon odaklı inovasyon politikası daha iyi bir sanayi politikası mıdır?" başlıklı analizinde, mevcut politikanın köklü şirketlerin büyük ölçekli projelerini sübvanse etme eğiliminde olduğunu belirtti. Analizde, farklı bir inovasyon yaklaşımının iklim nötrlüğü veya dijitalleşme gibi önemli toplumsal hedeflere katkı sağlayacağı ve en iyi çözümler için rekabet ortamı oluşturacağı vurgulandı.

Analizde yer alan ifadeye göre: "Genel olarak sanayi politikası olarak adlandırılan, ekonomik yapıyı etkileyen siyasi önlemler hızla yaygınlaşmaktadır. Bu önlemler çoğunlukla üretimi yani şirketlerin mevcut ticari faaliyetlerini hedef almakta ve rekabette bozulmalara yol açmaktadır. Sadece küçük bir kısmı AR-GE faaliyetlerini hedeflemektedir."

Ifo, Almanya'da özel sektörün AR-GE harcamalarının şu anda otomotiv endüstrisi veya makine mühendisliği gibi geleneksel sektörlerde yoğunlaştığını; gelecek vadeden alanların yeterince finanse edilmediğini vurguladı.

Analiz, yeni teknolojiler ve yenilikçi çözümlerin önemli toplumsal sorunların üstesinden gelmek için gerekli olduğunu belirterek, misyon odaklı bir inovasyon politikasının sanayi odaklı geleneksel politikalara kıyasla daha az bozucu olabileceğini işaret etti.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Direktörü Prof. Dr. Oliver Falck, değerlendirmesinde şöyle dedi: “Sürdürülebilir ekonomik büyüme, öncelikle yapay zeka, biyoteknoloji, mikroelektronik veya kuantum teknolojisi gibi kilit teknolojilerde finansman ve inovasyon gerektiriyor.”

Falck, görev odaklı politikanın her derde deva olmayacağını belirterek, “Ancak kaynakların daha etkili kullanılmasına yardımcı olabilir. Aksi takdirde Almanya, geleceğin öne çıkan teknolojilerinde uluslararası alanda geri kalma riskiyle karşı karşıya kalır.” değerlendirmesinde bulundu.