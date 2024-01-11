İkinci el araba almak isteyenler o tarihi beklesin! Fiyatlar füze gibi çakılacak

Ekonomist Atilla Yeşilada, ikinci el araç fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, fiyatların düşeceği tarihi belirtti. Yeşilada, bu konuda yapmış olduğu açıklamalarda, ikinci el araç almayı düşünenleri uyararak, 6 ay daha beklemeleri gerektiğini vurguladı. İşte detaylar...





İKİNCİ EL ARAÇ ALMAK FİYATLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yeni yıla girilmiş olmasına rağmen, araç almayı planlayan kişilerin zihinlerindeki belirsizlik devam ediyor. Bu noktada, özellikle ikinci el araç almak isteyenlerin kafası karışık durumda. Ekonomist Atilla Yeşilada, konuyla ilgili önemli bir uyarıda bulunarak, Milli Gazete'nin "Mesele Ekonomi" adlı sosyal medya kanalına konuk oldu.

Yeşilada, Türkiye'de ikinci el araç fiyatlarında son dönemde yaşanan aşırı yükselişin gereksiz ve anormal olduğunu belirtti. Bu fiyat artışlarının kalıcı olmadığını ve bir düzeltme yaşanacağını iddia etti. Ekonomik açıdan yapılan bu değerlendirmelerle, araç fiyatlarının yakın bir zamanda düşüşe geçeceği öngörüsünde bulundu.

Uyarısını daha da güçlendirmek amacıyla Atilla Yeşilada, ikinci el araç almayı düşünenlere 6 ay daha beklemeleri çağrısında bulundu. Bu bekleme süresinin ardından araç fiyatlarında daha makul seviyelerin oluşacağını savundu.

Yeşilada'nın bu açıklamaları, araç alıcıları için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Ekonomik belirsizlikler ve talep arz dengesi göz önüne alındığında, beklemek, daha avantajlı ve ekonomik bir tercih yapma fırsatı tanıyabilir. Bu nedenle, ikinci el araç almak isteyenlerin, uzman görüşlerini dikkate alarak planlama yapmaları, fiyatların düşmesini bekleyerek bütçelerine uygun bir alım gerçekleştirmeleri öneriliyor.